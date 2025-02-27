Власти Краснодара отремонтируют дворец спорта «Олимп» и благоустроят сквер возле здания
На разработку проекта капремонта ДС «Олимп» потратят 13,1 млн рублей
27 февраля на заседании гордумы мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал о будущем ремонте дворца спорта «Олимп» на улице Береговой, пишет РБК.
Он пояснил, что «Олимп» основательно не ремонтировали более 20 лет и «назрела» проблема его обновления.
Мэрия Краснодара не сможет снести здание в Юбилейном микрорайоне:
В конце 2024 года власти нашли подрядчика и заключили контракт. ООО «Проектно-строительное бюро Инновация» разработает проект ремонта за 13,1 млн рублей. Об этом сообщают данные с сайта госзакупок.
Документы должны быть готовы к 23 июля, а экспертизу проект пройдет к августу. Однако стоимость самого ремонта и его сроки пока неизвестны. Наумов отметил, что сумму смогут подсчитать только после подготовки проекта. Затем власти будут искать источники софинансирования.
Мэр добавил, что в планах благоустроить и территорию возле дворца спорта.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре реставрацию Всесвятского кладбища завершат в июне. На это потратят 65 млн рублей.