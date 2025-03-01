Краснодарских и ростовских школьников планируют зачислять в 10 класс по результатам ОГЭ

Краснодарский край и Ростовская область вошли в число 12 регионов, где собираются ввести новые правила зачисления в 10 класс

Комитет по просвещению Госдумы РФ 28 февраля подготовил ко второму чтению поправки в закон о доступности образования для выпускников девятых классов.

В результате этих поправок Краснодарский край и Ростовская область вошли в число 12 регионов РФ, где планируют перевести эксперимент с изменением правил зачисления в 10 класс.

Прием на продолжение обучения собираются сделать по результатам ОГЭ, сдавать надо будет два обязательных предмета и два по выбору. При этом для получения аттестата о среднем образовании достаточно будет сдать только русский язык и математику. Перечень дополнительных предметов и балл, необходимый для перехода в 10 класс, будут определять региональные министерства образования.

Как прокомментировали порталу 93.RU в министерстве образования и науки Краснодарского края, до тех пор, «пока этот законопроект не принят, условия еще могут измениться. Поэтому рекомендуем девятиклассникам и педагогам продолжать подготовку к четырем экзаменам, чтобы всегда иметь запасной вариант и повысить свои шансы на поступление в учреждение СПО или профильный 10 класс».

Второе чтение этого законопроекта состоится на следующей неделе.