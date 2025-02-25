В Ставрополе школьников перевели на удаленку до конца недели из-за снегопадов

Ставропольский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Из-за ухудшения погоды в Ставрополе школьников отправили на дистанционное обучение

24 февраля глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что из-за сильных снегопадов и низких температур школы региональной столицы до конца недели будут закрыты. Дети будут учиться в дистанционном формате.

Детские сады до 28 февраля будут работать в дежурном режиме. Водить туда детей или нет — на усмотрение родителей. По словам градоначальника, такая мера поможет предотвратить пандемию вирусных заболеваний и успеть очистить дороги от снега.

«Мерзнуть до конца февраля»:

В комментариях люди стали спрашивать, почему студентов не переводят на удаленку. Но на это глава региона ничего не ответил. Также люди возмущались, почему меру вводят только для Ставрополя. Многие считают, что закрыть школы и детские сады нужно во всем Ставрополье.

25 февраля в столице региона продолжает идти снег. Днем температура воздуха составляет -6 °С, ночью -15 °С. 26 и 27 будет пасмурно, 28 февраля и 1 марта снова ожидается снег.

Напомним, из-за сложных погодных условий школы и детские сады Ставрополя не работали 21 февраля.

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