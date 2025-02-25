В Ставрополе школьников перевели на удаленку до конца недели из-за снегопадов

24 февраля глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что из-за сильных снегопадов и низких температур школы региональной столицы до конца недели будут закрыты. Дети будут учиться в дистанционном формате.

Детские сады до 28 февраля будут работать в дежурном режиме. Водить туда детей или нет — на усмотрение родителей. По словам градоначальника, такая мера поможет предотвратить пандемию вирусных заболеваний и успеть очистить дороги от снега.