Какая погода ожидается в Краснодарском крае в первые выходные весны

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, Юга.ру
    © Елена Синеок, Юга.ру

Узнали прогноз погоды 1 и 2 марта в Краснодаре, по краю и на Черноморском побережье

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что 1 и 2 марта сохранятся ночные заморозки, утром на дорогах будет гололедица. Днем станет немного теплее, чем в последние дни февраля, осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью — от −10 °С до −15 °С, на востоке края до −20 °С. 1 марта днем — от −3 °С до +2 °С, а 2 марта — от 0 °С до +5 °С.

Японский сад Краснодара в мороз и снег:

На Черноморском побережье подует ветер 6-11 м/с, местами порывы составят 12-14 м/с. В субботу, 1 марта, в отдельных районах Новороссийска — до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью — от −2 °С до +7 °С, днем +3-8 °С.

В Краснодаре ночная температура опустится до −12 °С. 1 марта днем — −1 °С, а 2 марта — +1 °С. Снега и дождя не будет, ветер слабый.

Как писали Юга.ру, синоптики сообщили, что в Краснодарском крае и на Ставрополье не потеплеет до конца марта.

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Какая погода ожидается в Краснодарском крае в первые выходные весны
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