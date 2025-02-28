Какая погода ожидается в Краснодарском крае в первые выходные весны

Узнали прогноз погоды 1 и 2 марта в Краснодаре, по краю и на Черноморском побережье

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что 1 и 2 марта сохранятся ночные заморозки, утром на дорогах будет гололедица. Днем станет немного теплее, чем в последние дни февраля, осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью — от −10 °С до −15 °С, на востоке края до −20 °С. 1 марта днем — от −3 °С до +2 °С, а 2 марта — от 0 °С до +5 °С.