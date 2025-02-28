Какая погода ожидается в Краснодарском крае в первые выходные весны
Узнали прогноз погоды 1 и 2 марта в Краснодаре, по краю и на Черноморском побережье
Краснодарский гидрометцентр сообщил, что 1 и 2 марта сохранятся ночные заморозки, утром на дорогах будет гололедица. Днем станет немного теплее, чем в последние дни февраля, осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью — от −10 °С до −15 °С, на востоке края до −20 °С. 1 марта днем — от −3 °С до +2 °С, а 2 марта — от 0 °С до +5 °С.
Японский сад Краснодара в мороз и снег:
На Черноморском побережье подует ветер 6-11 м/с, местами порывы составят 12-14 м/с. В субботу, 1 марта, в отдельных районах Новороссийска — до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью — от −2 °С до +7 °С, днем +3-8 °С.
В Краснодаре ночная температура опустится до −12 °С. 1 марта днем — −1 °С, а 2 марта — +1 °С. Снега и дождя не будет, ветер слабый.
Как писали Юга.ру, синоптики сообщили, что в Краснодарском крае и на Ставрополье не потеплеет до конца марта.