Как оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения? Инструкция для жителей Кубани

Жителям Краснодарского края рассказали, как оформить налоговый вычет по программе долгосрочных сбережений и сколько денег можно вернуть

Управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко рассказала, как проще и удобнее оформить возврат налогов по программе долгосрочных сбережений.

О программе долгосрочных сбережений В 2024 году в России запустили программу долгосрочных сбережений (ПДС) — новый инструмент для накоплений с поддержкой государства. Россияне делают взносы, а государство дополнительно софинансирует их — до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет. Со взносов можно получить налоговый вычет, то есть вернуть часть вложенных денег. По данным аналитиков Юго-Западного Сбербанка, за 2024 год жители Краснодарского края заключили около 77 тысяч договоров долгосрочных сбережений и отложили в копилки «СберНПФ» более 1,7 млрд рублей. Объем софинансирования на все ПДС-счета может составлять до 360 тыс. в год, а за десять лет — до ₽3600 тыс. Кроме того, участие в программе предусматривает ежегодный налоговый вычет на взносы до ₽400 тыс. в год.

Сколько можно вернуть? Максимальная сумма, с которой можно вернуть налог, — 400 тыс. рублей. В неё входят взносы по трём видам продуктов: индивидуальному инвестиционному счёту третьего типа (ИИС III);

программе долгосрочных сбережений (ПДС);

договору негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). За взносы 2024 года можно вернуть от 52 тыс. до 60 тыс. рублей в зависимости от ставки НДФЛ. После введения пятиступенчатой шкалы налогообложения в 2025 году размер возврата увеличился. При ставке налога в 22% и взносе 400 тыс. рублей можно вернуть 88 тыс. рублей. При стандартной ставке (13%) сумма возврата составит 52 тыс. рублей.

Как оформить налоговый вычет? Есть два способа получить вычет: упрощённый и классический. Упрощённый способ: без декларации Если вы не хотите заполнять декларацию и собирать документы, можно получить вычет автоматически через личный кабинет налогоплательщика. Это вариант доступен тем, кто исправно платит НДФЛ и имеет зарегистрированную учётную запись на сайте налоговой службы. НПФ, в котором вы открыли ПДС, до 25 февраля передаст сведения о ваших взносах за предыдущий год. На их основе налоговая до 20 марта подготовит заявление на вычет в вашем личном кабинете налогоплательщика. Останется только подписать заявление и указать реквизиты для перечисления денег. Никаких дополнительных документов не нужно. Нюанс: если после 20 марта заявление так и не появилось, нужно обратиться в налоговую по месту жительства и выяснить причину. Важно, чтобы ваши персональные данные в НПФ были корректными — если они изменились, обновите их заранее. Классический вариант: декларация и справка Те, кто привык к традиционному взаимодействию с налоговой, могут подать декларацию 3-НДФЛ. Этот способ требует чуть больше времени, но всё равно достаточно прост. Для оформления вычета понадобятся: декларация 3-НДФЛ;

справка об уплате пенсионных взносов (форма КНД 1151157) — ее можно получить в НПФ по письменному запросу.

В запросе укажите ФИО, дату рождения, номер договора. Обычно документ готовят до 10 рабочих дней, но сроки в разных НПФ могут отличаться. Если фонд настроил электронное взаимодействие с ФНС, справку направят сразу в ведомство. Подавать выписку по счёту и копию договора теперь не требуется. Оформить декларацию можно через личный кабинет налогоплательщика или в отделении ФНС по месту жительства.

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Важно, что налоговый вычет на личные взносы по ПДС оформить не получится, если человек: начал получать выплаты по договору ПДС;

расторг договор ПДС;

открыл три и более договоров ПДС;

не получает доход, с которого платит подоходный налог (например, зарегистрирован как ИП).