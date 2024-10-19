В горах Ингушетии откроют бесплатный музей под открытым небом. Чем он уникален
Музей расположится внутри одной из отреставрированных жилых башен на территории архитектурного комплекса Нижний Пуй
15 октября администрация Ингушетии сообщила, что в ноябре на территории архитектурного комплекса Нижний Пуй откроется музей под открытым небом.
Он расположится внутри одной из отреставрированных жилых башен. Музей создала школа каменщиков-реставраторов «Наследие».
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Ожидается, что он станет пространством, где посетители смогут погрузиться в жизнь средневековых горцев. Сегодня в коллекцию музей входят порядка 500 уникальных находок. Среди главных артефактов — кинжал времен имама Шамиля, латунная пулелейка XIX века, фрагмент ствола пищали XVII века, миниатюрная наковальня, хозяйственные инструменты, керамика, лампы и редкие височные подвески.
Вход в музей будет бесплатным по пятницам после обеда. В остальные дни на его территории проходят реставрационные и археологические работы.
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