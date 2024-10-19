В горах Ингушетии откроют бесплатный музей под открытым небом. Чем он уникален

Ингушетия

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Наследие»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Наследие»

Музей расположится внутри одной из отреставрированных жилых башен на территории архитектурного комплекса Нижний Пуй

15 октября администрация Ингушетии сообщила, что в ноябре на территории архитектурного комплекса Нижний Пуй откроется музей под открытым небом.

Он расположится внутри одной из отреставрированных жилых башен. Музей создала школа каменщиков-реставраторов «Наследие».

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Ожидается, что он станет пространством, где посетители смогут погрузиться в жизнь средневековых горцев. Сегодня в коллекцию музей входят порядка 500 уникальных находок. Среди главных артефактов — кинжал времен имама Шамиля, латунная пулелейка XIX века, фрагмент ствола пищали XVII века, миниатюрная наковальня, хозяйственные инструменты, керамика, лампы и редкие височные подвески.

Вход в музей будет бесплатным по пятницам после обеда. В остальные дни на его территории проходят реставрационные и археологические работы.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае археологи нашли женское погребение и древнюю гончарную печь. По предварительным данным, находки датируются X веком нашей эры. 

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В горах Ингушетии откроют бесплатный музей под открытым небом. Чем он уникален
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