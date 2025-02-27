Справиться с дефицитом кадров и удержать сотрудников: в России открылся Клуб работодателей Москвы

В столице запустили Клуб работодателей Москвы — новую платформу для обмена опытом и совместного поиска решений на рынке труда

В столице торжественно открыли Клуб работодателей Москвы. Его запуск стал продолжением партнерства Авито Работы и центра «Профессии будущего», заключенного на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. На мероприятии более 100 HR-директоров и топ-менеджеров обсудили, как справляться с кадровым дефицитом, привлекать и удерживать сотрудников в условиях меняющегося рынка.

Клуб ставит перед собой практическую цель — помочь компаниям адаптироваться к новым реалиям через реальные кейсы и рабочие HR-инструменты. На встрече представили планы на 2025 год, среди которых — проведение отраслевых воркшопов, создание экспертных комитетов в сферах ритейла, промышленности и транспорта, а также анализ ключевых кадровых метрик.

Только 3% россиян хотели бы видеть своим начальником женщину: опрос

Как отметила первый заместитель руководителя Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Александра Александрова, московский рынок труда остается одним из наиболее масштабных и диверсифицированных в стране и мире. «Нам важно понимать, что происходит в бизнесе, и предлагать для горожан и компаний масштабные городские сервисы для профессиональной самореализации и программы поддержки рынка труда при прогнозируемом дефиците кадров. Эффективным решением является реализация коротких программ обучения для взрослых, профориентация для девятиклассников в момент принятия важного решения выбора колледжа», — добавила Александрова.

© Фото пресс-службы Авито

«Рынок труда меняется: последние несколько лет он находится в состоянии дефицита. В этой ситуации компании, как правило, фокусируют свое внимание на решение проблем внутри, но пора привлекать и внешние силы. Цель Клуба работодателей — обмен экспертизой и поиск новых решений для подбора лучших кадров. Мы планируем проводить воркшопы, привлекать лидеров индустрии для обсуждения актуальной ситуации на рынке. В дальнейшем планируем расширить клуб, создать комитеты по ключевым отраслям, таким как ретейл, промышленность, транспорт и другие. Как внешний провайдер мы будем собирать и анализировать актуальные данные по ключевым метрикам, что поможет выработать эффективные методологии подбора кадров», — рассказал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.



© Фото пресс-службы Авито

Помимо презентации инициатив, на встрече прошла панельная дискуссия «Москва карьерная», где эксперты обсудили ключевые тренды рынка труда, влияние цифровизации и демографии на найм, а также новые способы привлечения специалистов. В дискуссии участвовали представители крупных компаний и городских структур, работающих с персоналом: первый замруководителя Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Александра Александрова, директор департамента по подбору персонал в торговой сети «Магнит» Юлия Савкина, замначальника московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев, управляющий партнер холдинга Vasilchuki Restaurant Мария Галан, директор по управлению персоналом в ОЭК Алексей Чунтомов. Модератором дискуссии была обозреватель издания «Коммерсантъ» Анастасия Мануйлова.