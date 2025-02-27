В Японском саду Краснодара в первые выходные весны пройдут мастер-классы по рисованию

Краснодарцев 1 и 2 марта приглашают на творческие мастер-классы (14+)

Японский сад Краснодара анонсировал серию творческих мастер-классов.

1 марта в 11:00 начнется занятие по росписи театральной маски бакэнэко. Это кошка в японском фольклоре, обладающая магическими способностями. Одно из трех наиболее популярных животных-оборотней.

В 15:00 можно будет научиться расписывать шелковый свиток. Участники изобразят на нем птиц и сакуру.