В Японском саду Краснодара в первые выходные весны пройдут мастер-классы по рисованию
Краснодарцев 1 и 2 марта приглашают на творческие мастер-классы (14+)
Японский сад Краснодара анонсировал серию творческих мастер-классов.
1 марта в 11:00 начнется занятие по росписи театральной маски бакэнэко. Это кошка в японском фольклоре, обладающая магическими способностями. Одно из трех наиболее популярных животных-оборотней.
В 15:00 можно будет научиться расписывать шелковый свиток. Участники изобразят на нем птиц и сакуру.
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2 марта в 11:00 состоится другой мастер-класс по росписи свитка. Желающие смогут создать картину «Фудзи на рассвете».
В 15:00 можно будет еще раз расписать театральную маску бакэнэко. Согласно японскому фольклору, любая кошка, прожившая больше 13 лет, весом от 3,75 кг или обладающая длинным хвостом, может стать бакэнэко.
Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.
Как писали Юга.ру, экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 2 марта мастер-класс по рисованию тушью. Занятие проводит художница Анастасия Ярошева.