Краснодарцев приглашают на мастер-класс по рисованию тушью

Каждый участник создаст открытку к 8 марта (12+)

Занятие проводит художница Анастасия Ярошева. Она занимается живописью, графикой и анимацией, участвует в выставках.

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 2 марта мастер-класс по рисованию тушью.

Под руководством мастера участники смогут создать к 8 марта открытку с изображением тюльпанов. Навыки рисования не требуются. Все материалы и инструменты предоставляются.

Мастер-класс начнется в 14:00 по улице Одесской, 48В. Оплата — пожертвование от 200 рублей. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация.