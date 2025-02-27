Краснодарцев приглашают на мастер-класс по рисованию тушью

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Каждый участник создаст открытку к 8 марта (12+)

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 2 марта мастер-класс по рисованию тушью. 

Занятие проводит художница Анастасия Ярошева. Она занимается живописью, графикой и анимацией, участвует в выставках.

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Под руководством мастера участники смогут создать к 8 марта открытку с изображением тюльпанов. Навыки рисования не требуются. Все материалы и инструменты предоставляются.

Мастер-класс начнется в 14:00 по улице Одесской, 48В. Оплата — пожертвование от 200 рублей. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 1 марта лекцию «Урок фудшеринга: без потерь». Участники узнают, как можно делиться едой и ресурсами с окружающими.

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Краснодарцев приглашают на мастер-класс по рисованию тушью

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