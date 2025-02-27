Краснодарцев приглашают на мастер-класс по рисованию тушью
Каждый участник создаст открытку к 8 марта (12+)
Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 2 марта мастер-класс по рисованию тушью.
Занятие проводит художница Анастасия Ярошева. Она занимается живописью, графикой и анимацией, участвует в выставках.
Под руководством мастера участники смогут создать к 8 марта открытку с изображением тюльпанов. Навыки рисования не требуются. Все материалы и инструменты предоставляются.
Мастер-класс начнется в 14:00 по улице Одесской, 48В. Оплата — пожертвование от 200 рублей. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация.
Как писали Юга.ру, экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 1 марта лекцию «Урок фудшеринга: без потерь». Участники узнают, как можно делиться едой и ресурсами с окружающими.