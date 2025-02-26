Спрос на услуги ремонта и строительства на юге России вырос на 17% за год — аналитики

Адыгея, Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

По данным аналитиков, спрос на услуги ремонта и строительства в Южном федеральном округе вырос на 17% за год

С 26 февраля по 1 марта в Краснодаре проходит международная выставка YugBuild — крупнейшее мероприятие для строительной отрасли юга России. На сессии Авито Услуг эксперты обсудят перспективы регионального рынка ремонта и строительства.

По данным платформы, в январе 2025 года спрос на услуги ремонта и строительства в ЮФО вырос на 17% год к году — больше, чем в среднем по России.

Ратуша, дома «человеческого масштаба», ТЦ в форме кольца:

В январе 2025 года спрос на строительные работы в Краснодаре увеличился на 11% по сравнению с январем 2024 года. Самыми востребованными оказались отделка деревянных домов и бань (+221%), фундаментные и бетонные работы (+153%), кладка (+95%).

Предложение от исполнителей также выросло: в январе 2025 года категория «Строительство» прибавила 23% год к году, а услуги по ремонту — 6%. Это связано с цифровизацией отрасли, ростом популярности частных исполнителей и введением эскроу-счетов в жилищном строительстве.

Несмотря на популярность капитального ремонта под ключ, часть спроса переориентировалась на аренду. В съемных квартирах актуальны сантехника, электрика, сборка и ремонт мебели, малярные работы и поклейка обоев. 

Сделай красиво:

«Ежемесячно более 1,7 млн человек в регионе ищут услуги ремонта и строительства на Авито Услугах — это одна из самых востребованных категорий на платформе. Мы фиксируем интерес не только к ИЖС, но и к другим направлениям: жители Южного федерального округа активно обустраивают свое жилье, чтобы сделать его более комфортным для жизни и отдыха. Популярны услуги по ремонту под ключ, монтаж потолков, сантехнические и электромонтажные работы. Востребованы и такие сложные работы, как алмазное бурение. Это подтверждает, что жители региона подходят к ремонту и строительству ответственно, стремясь получить качественные услуги», — отметила руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова.

Как писали Юга.ру, Краснодар оказался на 3 месте по проценту нераспроданных квартир в новостройках.

Авито Жилье Статистика Строительство сфера услуг

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