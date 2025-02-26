В Краснодаре пройдет выставка живописи «Дух веет, где хочет»

«Художник мыслит в первую очередь цветовым пятном, обобщая и стилизуя формы, одновременно стремясь и к монументализации, и к декоративной выразительности композиции. Важную роль в полотнах играет работа со светотеневыми отношениями», — рассказали организаторы.

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 27 февраля открытие экспозиции «Дух веет, где хочет». Будут представлены живописные работы Сергея Москвитина.

Сергей Москвитин родился в Ростовской области. В 1985 году переехал с семьей в Тихорецк, где сейчас и живет. С 2019 года состоит в Союзе художников России.

Выставка «Дух веет, где хочет» будет работать до 9 марта в галерее «Особняк» по улице Фрунзе, 37.