Жители Новороссийска на восемь дней остались без тепла, воды и света. Власти говорят, что в аварии виноваты морозы

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители села Борисовка под Новороссийском пожаловались Бастрыкину на перебои с электричеством

22 февраля пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что в аккаунте ведомства во «ВКонтакте» жители села Борисовка под Новороссийском пожаловались на перебои с электричеством, водой и отоплением. 25 февраля света нет уже восьмой день. Граждане обращались в городскую администрацию и к поставщику ресурсов, но проблема не была решена.

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю начало проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Андрею Маслову доложить о ее итогах и принятых мерах.

«Мерзнуть до конца февраля»:

24 февраля глава Новороссийска Владимир Кравченко заявил, что отключения связаны с низкими температурами. Из-за этого появляется большая нагрузка на сети, сгорают предохранители и выходит из строя оборудование подстанций.

«Для снятия нагрузки с основной сети установлено два генератора на двух подстанциях, которые подключены на периоды ночного времени. Оперативно-восстановительные бригады дежурят в круглосуточном режиме», — отчитался мэр.

24 февраля администрация Приморского района Новороссийска сообщила, что для жителей села Борисовка из-за отключений электричества в доме культуры «Кубань» развернули стационарный пункт временного размещения.

25 февраля в Новороссийске пасмурно. Днем воздух прогреется до -2...+1 °С, при этом ощущается как -6 °С. Ветер около 5 м/с. 26 февраля днем будет -3...-2 °С, по ощущениям как -9 °С. Скоровсть ветра останется на таком же уровне.

Как писали Юга.ру, синоптики рассказали, когда в Краснодарском крае потеплеет.

Александр Бастрыкин Новороссийск Отопительный сезон Погода Следственный комитет Энергетика

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