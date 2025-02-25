В Краснодарском крае из-за налипания мокрого снега возможны обрывы ЛЭП и энергоаварии

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com
    © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com

МЧС предупредило о возможных сбоях в подаче электричества, воды, отопления и газа из-за сильного снега

25 февраля МЧС Краснодарского края объявило до конца дня штормовое предупреждение из-за сильного снега и налипания мокрого снега на проводах и деревьях.

Диаметр налипания превысит норму и составит от 5 до 7 сантиметров. Такая отметка относится к категории опасного явления. Из-за этого могут оборваться линии электропередачи, произойти энергоаварии и сбои в подаче воды и газа.

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В МЧС предупредили, что нужно быть осторожнее на улице. Если вы оказались на открытом участке в сильный ветер, укройтесь в подземных переходах или подъездах. Не нужно стоять возле стен домов и остановок, под рекламным щитам и деревьями.

Если вы увидите обрыв ЛЭП или другие ЧС, сообщите об этом спасателям по телефонам: 112 (с мобильного), 101 (с городского) или 8 (861) 268-64-40.

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В Краснодарском крае из-за налипания мокрого снега возможны обрывы ЛЭП и энергоаварии
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