В Краснодарском крае из-за налипания мокрого снега возможны обрывы ЛЭП и энергоаварии

25 февраля МЧС Краснодарского края объявило до конца дня штормовое предупреждение из-за сильного снега и налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Диаметр налипания превысит норму и составит от 5 до 7 сантиметров. Такая отметка относится к категории опасного явления. Из-за этого могут оборваться линии электропередачи, произойти энергоаварии и сбои в подаче воды и газа.

В МЧС предупредили, что нужно быть осторожнее на улице. Если вы оказались на открытом участке в сильный ветер, укройтесь в подземных переходах или подъездах. Не нужно стоять возле стен домов и остановок, под рекламным щитам и деревьями.



Если вы увидите обрыв ЛЭП или другие ЧС, сообщите об этом спасателям по телефонам: 112 (с мобильного), 101 (с городского) или 8 (861) 268-64-40.