Мир пейзажной эстетики. В Краснодаре пройдет выставка «Письма зимнему солнцу»

Представлены фотографии в разных стилях — от минимализма заснеженных гор до абстрактных узоров изо льда.

Будет представлено около 60 фотографий, раскрывающих смену сезонов в природе. Зрителям предлагают окунуться в мир пейзажной эстетики.

«Зрители смогут раствориться в синем лесном тумане, оказаться на морском берегу или в таинственном черно-белом городе. Отдельное внимание уделено пленочной фотографии и экспериментальным техникам с отражениями, которые создают многослойные, почти живописные образы. Другой важной частью экспозиции станут атмосферные зарисовки, выполненные с помощью монокля», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 9 марта в галерее «Особняк» по улице Фрунзе, 37.