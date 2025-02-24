Мир пейзажной эстетики. В Краснодаре пройдет выставка «Письма зимнему солнцу»
Представлено больше 60 фотографий, раскрывающих смену сезонов в природе (0+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 27 февраля открытие выставки союза фотохудожников России «Письма зимнему солнцу».
Будет представлено около 60 фотографий, раскрывающих смену сезонов в природе. Зрителям предлагают окунуться в мир пейзажной эстетики.
Представлены фотографии в разных стилях — от минимализма заснеженных гор до абстрактных узоров изо льда.
Женщины, цветы, птицы:
«Зрители смогут раствориться в синем лесном тумане, оказаться на морском берегу или в таинственном черно-белом городе. Отдельное внимание уделено пленочной фотографии и экспериментальным техникам с отражениями, которые создают многослойные, почти живописные образы. Другой важной частью экспозиции станут атмосферные зарисовки, выполненные с помощью монокля», — рассказали организаторы.
Выставка будет работать до 9 марта в галерее «Особняк» по улице Фрунзе, 37.
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