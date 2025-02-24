Мир пейзажной эстетики. В Краснодаре пройдет выставка «Письма зимнему солнцу»

Краснодарский край

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  • © Фото Валерии Бенецкой
    © Фото Валерии Бенецкой

Представлено больше 60 фотографий, раскрывающих смену сезонов в природе (0+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 27 февраля открытие выставки союза фотохудожников России «Письма зимнему солнцу».

Будет представлено около 60 фотографий, раскрывающих смену сезонов в природе. Зрителям предлагают окунуться в мир пейзажной эстетики.

Представлены фотографии в разных стилях — от минимализма заснеженных гор до абстрактных узоров изо льда.

Женщины, цветы, птицы:

«Зрители смогут раствориться в синем лесном тумане, оказаться на морском берегу или в таинственном черно-белом городе. Отдельное внимание уделено пленочной фотографии и экспериментальным техникам с отражениями, которые создают многослойные, почти живописные образы. Другой важной частью экспозиции станут атмосферные зарисовки, выполненные с помощью монокля», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 9 марта в галерее «Особняк» по улице Фрунзе, 37.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре доступна выставка современных художественных инсталляций «Другая реальность». Участники сообщества Desarte365 представят фантазии на тему дорожных знаков.

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