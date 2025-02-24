Закрытые аэропорты Краснодарского края и всего юга «срочно готовятся к открытию» — соцсети
В СМИ снова обсуждают новость об открытии аэропортов юга и центра России в ближайшие два месяца
24 февраля телеграм-канал Mash сообщил, что закрытые с 2022 года аэропорты юга и центра России готовятся к открытию. В посте говорится, что сотрудникам не дают отпуска и вызывают с отдыха, а также активно набирают новых сотрудников.
«Решение об открытии аэропортов могут принять в любой момент», — пишет Mash.
Телеграм-канал также сообщает, что после снятия ограничений сначала запустят грузовые рейсы, затем откроется пассажирское сообщение, которое будет субсидироваться государством. На запуск авиасообщения уйдет «около месяца-двух».
При этом Mash не пишет об источнике информации.
«Самый многострадальный»:
Напомним, в конце января компания «Аэродинамика» опубликовала более 150 вакансий от шести закрытых авиагаваней юга РФ, в том числе на должности, непосредственно связанные с обслуживанием самолетов и пассажиров. СМИ предположили, что аэропорты готовят к открытию.
Однако позже пресс-служба «Аэродинамики» сообщила, что поиск сотрудников — стандартная процедура, аэропорты откроются как только будет принято соответствующее решение.
Аэропорты на юге России, кроме сочинского, закрыли в феврале 2022 года после начала СВО.
В декабре 2023 года в СМИ появилась информация о возможном открытии международного аэропорта Краснодара, однако Минобороны запретило его открывать для гражданских полетов.
В конце апреля 2024 года Росавиация сообщила об открытии аэропорта Элисты в Калмыкии, который также не работал с февраля 2022 года.
Как писали Юга.ру, аэропорт Сочи возглавил список самых опасных хабов России.