Закрытые аэропорты Краснодарского края и всего юга «срочно готовятся к открытию» — соцсети

В СМИ снова обсуждают новость об открытии аэропортов юга и центра России в ближайшие два месяца

24 февраля телеграм-канал Mash сообщил, что закрытые с 2022 года аэропорты юга и центра России готовятся к открытию. В посте говорится, что сотрудникам не дают отпуска и вызывают с отдыха, а также активно набирают новых сотрудников.

«Решение об открытии аэропортов могут принять в любой момент», — пишет Mash.

Телеграм-канал также сообщает, что после снятия ограничений сначала запустят грузовые рейсы, затем откроется пассажирское сообщение, которое будет субсидироваться государством. На запуск авиасообщения уйдет «около месяца-двух».

При этом Mash не пишет об источнике информации.