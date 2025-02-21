Краснодарцев приглашают на лекцию «О чем не говорят мужчины. Истории знаменитых гениев»

Краснодарцам в необычном формате расскажут о Чехове, Бунине, Набокове и других известных личностях (18+)

«Мы приготовили для вас истории, факты и анекдоты о знаменитых представителях сильного пола. Деятели искусств, меценаты, историки, ученые, правители. У каждого из них была своя муза, своя тайна, своя мечта и свои стремления», — рассказали организаторы.

Краснодарский творческий проект «Соображаем на троих» анонсировал на 2 марта театрализованную лекцию «О чем не говорят мужчины. Истории знаменитых гениев».

Участники узнают, чем занимались российские императоры на досуге, что коллекционировали Чехов, Бунин и Набоков, какие хобби были у известных режиссеров и артистов.

Лекция пройдет в культурном пространстве «Спутник» по улице Ишунина, 2. Начало в 18:00. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.