Каждый житель Краснодарского края должен банкам в среднем 518 тыс. рублей — статистика

Отношение задолженности по кредитам к зарплате в целом по стране варьируется от 15% до 150%. Самыми закредитованными регионами оказались Тыва и Калмыкия. Индикатор долговой нагрузки находится на уровне 151,6% и 123,3% соответственно.

24 февраля РИА «Новости» опубликовало рейтинг регионов России по степени закредитованности населения в 2024 году.

Средний размер долга по кредитам на одного жителя в среднем по стране составляет 459 тыс. рублей. В Туве этот показатель составляет 1 млн рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 843 тыс. рублей. Далее идут Республика Саха (780,2 тыс. рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (708,2 тыс.рублей) и Тюменская область (693,8 тыс. рублей).

В Краснодарском крае средняя задолженность по кредитам 517,7 тыс. рублей. За прошлый год эта цифра выросла на 51,1 тыс. рублей. По соотношению долга и годовой зарплаты регион занял 79 место с показателем 74,9%.

В Ингушетии объем задолженности составляет 64,2 тыс рублей, в Крыму 169,8 тыс. рублей, в Севастополе 183,9 тыс. рублей, в Кабардино-Балкарии 220,4 тыс. рублей, в Ставропольском крае 349,8 тыс. рублей, в Ростовской области 399,7 тыс. рублей, в Карачаево-Черкесии 333,4 тыс. рублей, в Адыгее 475 тыс. рублей.