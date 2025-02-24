Краснодарцев приглашают обсудить серию романов «Гарри Поттер»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера фильма «Гарри Поттер и философский камень» © Скриншот видео с YouTube-канала MATRIX
    Кадр из трейлера фильма «Гарри Поттер и философский камень» © Скриншот видео с YouTube-канала MATRIX

В Краснодаре обсудят, почему книги о мальчике-волшебнике стали феноменом (16+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 27 февраля лекцию «Гарри Поттер и научная библиотека. Что говорят филологи и психологи о культовом романе ХХ века».

«Будем говорить о любовных линиях, представленных в романе, о любви как главном способе борьбы с депрессией и других формах выражения этого чувства на страницах книг», — рассказали организаторы.

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Слушатели узнают о связи сюжета о «мальчике, который выжил» с культом умирающего и воскресающего божества. Также лекторы расскажут о литературных отсылках к известным книгам.

Встречу проведут психолог Ксения Луганская и филолог Вера Ткаченко.

Начало лекции в 19:00 по улице Северной, 279. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Как писали Юга.ру, краснодарский творческий проект «Соображаем на троих» анонсировал на 2 марта театрализованную лекцию «О чем не говорят мужчины. Истории знаменитых гениев».

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