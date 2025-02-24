Краснодарцев приглашают обсудить серию романов «Гарри Поттер»

В Краснодаре обсудят, почему книги о мальчике-волшебнике стали феноменом (16+)

«Будем говорить о любовных линиях, представленных в романе, о любви как главном способе борьбы с депрессией и других формах выражения этого чувства на страницах книг», — рассказали организаторы.

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 27 февраля лекцию «Гарри Поттер и научная библиотека. Что говорят филологи и психологи о культовом романе ХХ века».

Слушатели узнают о связи сюжета о «мальчике, который выжил» с культом умирающего и воскресающего божества. Также лекторы расскажут о литературных отсылках к известным книгам.

Встречу проведут психолог Ксения Луганская и филолог Вера Ткаченко.

Начало лекции в 19:00 по улице Северной, 279. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.