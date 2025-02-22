До -24 °С мороза. Рассказываем о погоде в Краснодарском крае в последние зимние выходные

Краснодарский край

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  • © фото Sega Black-Sea https://vk.com/segablacksea
    © фото Sega Black-Sea https://vk.com/segablacksea

В Краснодарском крае 22-23 февраля прогнозируют мороз, снег и сильный ветер на побережье

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в последние выходные зимы, 22-23 февраля, на Кубани ожидается переменная облачность. На дорогах гололед. Временами будет идти снег.

Температура воздуха ночью — от -17 °С до -12 °С, в восточной половине края мороз окрепнет до -24 °С. Днем — от -8 °С до -3 °С. В горах ночью — от -25 °С до -20 °С, днем — до -12 °С. 

На побережье Сочи выпал снег:

На Черноморском побережье также будет идти снег. В Новороссийске 22 февраля порывы ветра могут достигать 35-36 м/с, 23 февраля — 30-34 м/с. В Туапсинском районе ветер усилится максимум до 17-22 м/с, на участке от Кабардинки до Геленджика — до 30-34 м/с.

Температура воздуха на побережье ночью — от -9 °С до -4 °С, днем — от -6 °С до -1 °С.

В Краснодаре в выходные ночью столбик термометра опустится до -12 °С, а днем будет около -3 °С.

Напомним, по прогнозам синоптиков, холода в Краснодарском крае продлятся до конца февраля.

Как писали Юга.ру, школы и детсады Ставропольского края закрыли из-за аномальных холодов. Регион бьет рекорды по снегу.

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