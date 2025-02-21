Как спортивные мегасобытия меняют жизнь регионов: курорт «Роза Хутор» поделился опытом на международной конференции в Сочи

21 февраля в Сочи стартовала международная конференция «Спортивные события: генерация социальных эффектов». Одним из участников и организаторов события стал курорт «Роза Хутор»

На конференции обсуждают социальное наследие спортивных мегапроектов и создание инновационных стратегий развития регионов через интеграцию спорта и туризма. Более 200 участников из 9 стран и 26 регионов России собрались в кампусе РМОУ, еще 400 подключились онлайн из 35 стран. Среди них — представители Международного олимпийского комитета (МОК), Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, олимпийских советов регионов, всероссийских спортивных федераций и других организаций. Событие организовали Российский международный олимпийский университет (РМОУ), Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и горный курорт «Роза Хутор» при поддержке Министерства спорта и Олимпийского комитета России.

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв приветствовал участников, организаторов и гостей конференции. Он отметил, что международные и национальные соревнования направлены на формирование культуры здорового образа жизни, и Россия имеет богатый опыт в проведении крупных событий, которые изменили подход к их организации, положительно повлияли на развитие регионов и повысили популярность спорта.

Ректор РМОУ, профессор Лев Белоусов подчеркнул, что спорт — это социальный феномен, выходящий за рамки спортивных арен. В России уделяют особое внимание созданию инфраструктуры и проведению соревнований, что способствует развитию территорий. Он отметил, что важно оценивать эффективность этой работы, и конференция предоставит возможность проанализировать российский и международный опыт через призму спортивных мегасобытий.

Заместитель генерального директора «Роза Хутор» по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный расскажет о деятельности Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК), объединяющего ведущие курорты Евразии — «Роза Хутор», «Амирсой» (Узбекистан), «Шахдаг» (Азербайджан), «Шымбулак» и «Ой Карагай» (Казахстан) и Mona Yong Pyong (Южная Корея).

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«Наш курорт стоял у истоков формирования ЕАГК, и мы очень рады той динамике с которой развивается Альянс. Его миссия — создать платформу для сотрудничества, обмена опытом и продвижения идей горного туризма с акцентом на устойчивое развитие, сохранение природного и культурного наследия, а также на улучшение качества туристических услуг. Совместно мы провели уже ряд практических мероприятий, в том числе и спортивных соревнований между командами наших курортов. Мы также делимся с коллегами из других стран нашим опытом подготовки крупных состязаний, которые проходили и проходят на «Роза Хутор». Спорт — важная составляющая нашего взаимодействия, которая укрепляет межкультурные и деловые связи, создает тот самый социальный эффект. Мы считаем важным продвигать идею создания спортивных событий, которые станут точками роста экономики, притяжения и объединения дружественных народов», — отметил Сергей Хворостяный.

Конференция завершится 22 февраля презентацией социальных проектов выпускников РМОУ и туром по олимпийским объектам Сочи-2014, организованным при поддержке «Роза Хутор».

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»