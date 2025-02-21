«Мерзнуть до конца февраля». Когда закончатся холода в Краснодарском крае?

20 февраля центр погоды «Фобос» сообщил , что с начала месяца в Краснодарском крае средняя температура воздуха опускалась ниже климатической нормы. Регион активно засыпает снегом, а тепло не спешит на Кубань. По данным синоптиков, в ближайшие дни средняя температура воздуха окажется еще ниже климатической нормы на 4–8 °С — днем будет не выше -6 °С. В воскресенье и понедельник снова пойдет снег.

Со среды, 25 февраля, в Краснодарский край начнет поступать менее холодный воздух — температура днём слегка превысит нулевую отметку. В последние два дня зимы, 27 и 28 февраля, воздух прогреется до 5 °С. Метеорологи отметили, что и эти показатели ниже положенных по климату отметок.

А вот с начала марта температурные показатели будут соответствовать привычным для первого месяца весны.