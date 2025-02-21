На побережье Сочи выпал снег. В горах курорта сохраняется лавиноопасность

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Сочи с огоньком» https://t.me/sochitop1/14730?single
    © Скриншот из телеграм-канала «Сочи с огоньком» https://t.me/sochitop1/14730?single

Власти Сочи рассказали об обстановке на курорте после ночного снегопада

В ночь с 20 по 21 февраля побережье Сочи засыпало снегом. Жители курорта поделились кадрами заснеженных локаций и пляжей в соцсетях. В городе успели слепить первых снеговиков.

По данным пресс-службы мэрии Сочи, 21 февраля в городе прогнозируют заморозки до -4 °С. На дорогах возможна гололедица. Высота морских волн может достигать 1,2 метра. В горах курорта на высоте от 500 метров сохраняется опасность схода лавин.

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Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем телеграм-канале, что на дорогах работает спецтехника. В первую очередь расчищают подъезды к школам, детсадам и больницам.

Он отметил, что сочинские аэропорт и вокзалы функционируют в штатном режиме. Горнолыжные трассы и зимние пляжи будут работать по погоде.

Как писали Юга.ру, в Абхазии озеро Рица закрыли для посещения туристов из-за снегопада.

Город Курорты и туризм Погода Сочи

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