На побережье Сочи выпал снег. В горах курорта сохраняется лавиноопасность

Власти Сочи рассказали об обстановке на курорте после ночного снегопада

В ночь с 20 по 21 февраля побережье Сочи засыпало снегом. Жители курорта поделились кадрами заснеженных локаций и пляжей в соцсетях. В городе успели слепить первых снеговиков.



По данным пресс-службы мэрии Сочи, 21 февраля в городе прогнозируют заморозки до -4 °С. На дорогах возможна гололедица. Высота морских волн может достигать 1,2 метра. В горах курорта на высоте от 500 метров сохраняется опасность схода лавин.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем телеграм-канале, что на дорогах работает спецтехника. В первую очередь расчищают подъезды к школам, детсадам и больницам.



Он отметил, что сочинские аэропорт и вокзалы функционируют в штатном режиме. Горнолыжные трассы и зимние пляжи будут работать по погоде.