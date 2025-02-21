Женщины, цветы, птицы. В Краснодаре открылась выставка «Вселенные Люси Вороновой»
Представлены больше 40 живописных работ из собрания коллекционера Юрия Рябченюка (16+)
В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 20 февраля открылась выставка «Вселенные Люси Вороновой». Представлены больше 40 живописных работ мастера из собрания коллекционера Юрия Рябченюка.
В большинстве произведений Вороновой присутствуют флоральные мотивы, которые создают разнообразные узоры. Персонажи ее вселенной — женщины, цветы, птицы и плоды, погруженные в орнамент.
Архитектура, природа, личность, история:
«Искусство Люси Вороновой отличается уникальным, всегда узнаваемым стилем и занимает важную нишу в современном искусстве. Художник в своих произведениях использует локальные оттенки, четкие контуры и динамичные ритмы», — рассказали организаторы.
Произведения мастера находятся во многих музеях мира и России, в том числе Третьяковской галерее, Русском музее, Центре современного искусства, Московском музее современного искусства, а также в частных коллекциях.
Выставка будет работать до 23 марта по улице Красной, 15.
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