Женщины, цветы, птицы. В Краснодаре открылась выставка «Вселенные Люси Вороновой»

Представлены больше 40 живописных работ из собрания коллекционера Юрия Рябченюка (16+)

В большинстве произведений Вороновой присутствуют флоральные мотивы, которые создают разнообразные узоры. Персонажи ее вселенной — женщины, цветы, птицы и плоды, погруженные в орнамент.

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 20 февраля открылась выставка «Вселенные Люси Вороновой». Представлены больше 40 живописных работ мастера из собрания коллекционера Юрия Рябченюка.

«Искусство Люси Вороновой отличается уникальным, всегда узнаваемым стилем и занимает важную нишу в современном искусстве. Художник в своих произведениях использует локальные оттенки, четкие контуры и динамичные ритмы», — рассказали организаторы.

Произведения мастера находятся во многих музеях мира и России, в том числе Третьяковской галерее, Русском музее, Центре современного искусства, Московском музее современного искусства, а также в частных коллекциях.

Выставка будет работать до 23 марта по улице Красной, 15.