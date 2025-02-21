Женщины, цветы, птицы. В Краснодаре открылась выставка «Вселенные Люси Вороновой»

Краснодарский край

Распечатать

  • Работа Люси Вороновой © Скриншот фото из телеграм-канала «Музей Коваленко»
    Работа Люси Вороновой © Скриншот фото из телеграм-канала «Музей Коваленко»

Представлены больше 40 живописных работ из собрания коллекционера Юрия Рябченюка (16+)

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 20 февраля открылась выставка «Вселенные Люси Вороновой». Представлены больше 40 живописных работ мастера из собрания коллекционера Юрия Рябченюка.

В большинстве произведений Вороновой присутствуют флоральные мотивы, которые создают разнообразные узоры. Персонажи ее вселенной — женщины, цветы, птицы и плоды, погруженные в орнамент.

Архитектура, природа, личность, история:

«Искусство Люси Вороновой отличается уникальным, всегда узнаваемым стилем и занимает важную нишу в современном искусстве. Художник в своих произведениях использует локальные оттенки, четкие контуры и динамичные ритмы», — рассказали организаторы.

Произведения мастера находятся во многих музеях мира и России, в том числе Третьяковской галерее, Русском музее, Центре современного искусства, Московском музее современного искусства, а также в частных коллекциях.

Выставка будет работать до 23 марта по улице Красной, 15.

Как писали Юга.ру, в арт-резиденции «Дом книги» открылась выставка современных художественных инсталляций «Другая реальность». 

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения События

Новости

Краснодарцев приглашают на лекцию «О чем не говорят мужчины. Истории знаменитых гениев»
Женщины, цветы, птицы. В Краснодаре открылась выставка «Вселенные Люси Вороновой»
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Бассейн» 1969 года
В Краснодаре состоятся чтения пьесы «Король Лир» Шекспира
В Кисловодске 1 марта откроется сезон бесплатных занятий боулспортом
Жители Успенского района Кубани получают воду с илом. Власти рекомендовали ее кипятить и пить

Лента новостей

«Не является следствием непосредственной атаки»
19 февраля, 15:29
«Не является следствием непосредственной атаки»
ЕДДС Краснодара заявила, что смс о ракетной и других опасностях не говорят о реальной опасности
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал показ его фильма в Краснодаре
19 февраля, 18:21
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал показ его фильма в Краснодаре
Морозы до −19 °С. В ближайшие дни в Краснодарском крае будет еще холоднее
19 февраля, 12:29
Морозы до −19 °С. В ближайшие дни в Краснодарском крае будет еще холоднее

Реклама на сайте