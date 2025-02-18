Архитектура, природа, личность, история. В Краснодаре откроется выставка живописи и графики
Авторы запечатлели архитектурные, культурные и природные памятники Краснодарского края (6+)
Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 19 февраля презентацию проекта «Арт-география Краснодарского края и Краснодара».
Он охватывает 89 регионов страны, включает в себя выставку произведений искусства и создание «Энциклопедии великолепия России». Авторы запечатлели архитектурные, культурные и природные памятники Краснодарского края.
Тематические разделы:
- «Архитектура» — урбанистический пейзаж и архитектурные линии;
- «Природа» — красота, гармония и индивидуальная особенность региона;
- «Личность» — персоны, внесшие большой вклад в культуру этого субъекта;
- «История» — жанровая картина по мотивам исторических событий.
Выставка будет работать до 9 марта по улице Красной, 15.
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