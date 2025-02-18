Архитектура, природа, личность, история. В Краснодаре откроется выставка живописи и графики

Краснодарский край

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  • © Работа Карины Помазан, скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    © Работа Карины Помазан, скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

Авторы запечатлели архитектурные, культурные и природные памятники Краснодарского края (6+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 19 февраля презентацию проекта «Арт-география Краснодарского края и Краснодара».

Он охватывает 89 регионов страны, включает в себя выставку произведений искусства и создание «Энциклопедии великолепия России». Авторы запечатлели архитектурные, культурные и природные памятники Краснодарского края.

Жизнь улиц:

Тематические разделы:

  • «Архитектура» — урбанистический пейзаж и архитектурные линии;
  • «Природа» — красота, гармония и индивидуальная особенность региона;
  • «Личность» — персоны, внесшие большой вклад в культуру этого субъекта;
  • «История» — жанровая картина по мотивам исторических событий.

Выставка будет работать до 9 марта по улице Красной, 15. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка известной художницы Ларисы Блохиной Flora. 

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения События

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Архитектура, природа, личность, история. В Краснодаре откроется выставка живописи и графики
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