Архитектура, природа, личность, история. В Краснодаре откроется выставка живописи и графики

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 19 февраля презентацию проекта «Арт-география Краснодарского края и Краснодара».

Он охватывает 89 регионов страны, включает в себя выставку произведений искусства и создание «Энциклопедии великолепия России». Авторы запечатлели архитектурные, культурные и природные памятники Краснодарского края.