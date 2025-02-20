В Краснодаре силовики ворвались на тренировку в детскую спортшколу. Они искали нелегальных мигрантов

Детей и ожидавших их в коридоре родителей положили лицом в пол

По предварительным данным, в помещении искали нелегальных мигрантов. У всех присутствовавших проверили паспорта.

19 февраля телеграм-канал Baza опубликовал видео из Краснодара, на котором силовики в масках и с оружием ворвались на тренировку в детскую спортшколу «Молодые орлы» на улице Восточно-Кругликовской и положили подопечных лицом в пол.

«При этом за несколько минут до мероприятий силовики пришли на прошлый адрес спортшколы. Там никого найти не удалось, и тогда один из них позвонил тренеру с вопросом, можно ли записаться на тренировку, и спросил адрес. Спустя 10 минут силовики ворвались в зал», — пишет Baza.

19 февраля в ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что оперативно-профилактическое мероприятие организовали совместно полиция, прокуратура, МЧС, Роспотребнадзор и военный комиссариат для проверки деятельности неформальных бойцовских клубов и спортивных объединений боевых искусств.

«По результатам проверки выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности, в том числе отсутствие кассового аппарата, нарушение санитарных правил, норм, гигиенических нормативов и пожарной безопасности», — заявили в ведомстве.

Росгвардия Краснодарского края заявила, что инцидент произошел 13 февраля. Однако сотрудники спецподразделений в рейдовых мероприятиях не участвовали.

20 февраля портал «Спорт-экспресс» сообщил, что родители юных спортсменов обратились в прокуратуру после рейда сотрудников силовых структур.