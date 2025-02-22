Встречаем весну красиво. В краснодарском ДК ЖД пройдет обмен одеждой
Краснодарцев приглашают обменяться ненужной одеждой и аксессуарами (6+)
Дом культуры железнодорожников анонсировал на 1 марта своп-вечеринку. Цель мероприятия — дать новую жизнь старым вещам.
Правила свопа:
- можно сдавать женскую и детскую одежду без дефектов, книги и комнатные растения в горшках;
- принимаются только чистые вещи и в хорошем состоянии;
- каждый приносит столько вещей, сколько готов отдать, и забирает столько, сколько сочтет нужным.
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Вещи принимаются ежедневно до 28 февраля включительно с 8:00 до 20:00 на вахте ДК ЖД. Узнать подробности можно по телефону +7 (918) 273-70-53.
Мероприятие проводится совместно с экоцентром «Чистая среда». Гостей также ждут зона с экотоварами (косметика ручной работы и бытовая химия на розлив), выставка апсайклинг-изделий из джинсы (пледы, наволочки, рубашки, картины в стиле Ван Гога и многое другое), мастер-класс по кастомизации одежды.
Своп-вечеринка пройдет 1 марта с 11:00 до 14:00. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре появились швейный коворкинг и курсы по работе с трикотажными изделиями. Их можно посетить бесплатно.