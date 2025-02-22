Встречаем весну красиво. В краснодарском ДК ЖД пройдет обмен одеждой

Все, что не найдет новых владельцев, организаторы отправят в благотворительную организацию.

Вещи принимаются ежедневно до 28 февраля включительно с 8:00 до 20:00 на вахте ДК ЖД. Узнать подробности можно по телефону +7 (918) 273-70-53.

Мероприятие проводится совместно с экоцентром «Чистая среда». Гостей также ждут зона с экотоварами (косметика ручной работы и бытовая химия на розлив), выставка апсайклинг-изделий из джинсы (пледы, наволочки, рубашки, картины в стиле Ван Гога и многое другое), мастер-класс по кастомизации одежды.

Своп-вечеринка пройдет 1 марта с 11:00 до 14:00. Вход свободный.