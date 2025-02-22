Встречаем весну красиво. В краснодарском ДК ЖД пройдет обмен одеждой

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

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Дом культуры железнодорожников анонсировал на 1 марта своп-вечеринку. Цель мероприятия — дать новую жизнь старым вещам.

Правила свопа:

  • можно сдавать женскую и детскую одежду без дефектов, книги и комнатные растения в горшках;
  • принимаются только чистые вещи и в хорошем состоянии;
  • каждый приносит столько вещей, сколько готов отдать, и забирает столько, сколько сочтет нужным.

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Вещи принимаются ежедневно до 28 февраля включительно с 8:00 до 20:00 на вахте ДК ЖД. Узнать подробности можно по телефону +7 (918) 273-70-53.

Мероприятие проводится совместно с экоцентром «Чистая среда». Гостей также ждут зона с экотоварами (косметика ручной работы и бытовая химия на розлив), выставка апсайклинг-изделий из джинсы (пледы, наволочки, рубашки, картины в стиле Ван Гога и многое другое), мастер-класс по кастомизации одежды.

Своп-вечеринка пройдет 1 марта с 11:00 до 14:00. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре появились швейный коворкинг и курсы по работе с трикотажными изделиями. Их можно посетить бесплатно.

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Встречаем весну красиво. В краснодарском ДК ЖД пройдет обмен одеждой
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