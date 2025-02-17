В Краснодаре состоится премьера спектакля «Королевские игры» про Анну Болейн и Генриха VIII

Режиссер Мария Барабаш представит свое видение взаимоотношений Анны Болейн и Генриха VIII (16+)

Действие происходит на шахматной доске, которая символизирует поле битвы между двумя личностями — королем Генрихом VIII и дочерью казначея Анной Болейн.

Театр Veritas анонсировал на 1, 2 и 29 марта премьерные показы спектакля «Королевские игры». В основе лежит одноименная пьеса Григория Горина.

«В результате зрители становятся свидетелями не просто шахматной партии, а настоящей драмы, в которой борьба за власть, любовь и жизнь ведется на разных уровнях понимания», — рассказали организаторы.

Режиссером постановки выступила Мария Барабаш. Начало показов в 18:00 по улице Красноармейской, 64. Билеты в продаже.