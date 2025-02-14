В Краснодаре открылся бесплатный швейный коворкинг и курсы по рукоделию

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дарьи Сычевой
    © Фото Дарьи Сычевой

Краснодарский экоцентр запустил новое направление в апсайкл-мастерских

Экоцентр «Чистая среда» сообщил, что в Краснодаре появились швейный коворкинг и курсы по работе с трикотажными изделиями. Их можно посетить бесплатно.

В коворкинге можно воспользоваться швейной машинкой, чтобы пришить молнию и сделать мелкий ремонт одежды. Подойдет для тех, кто уже умеет работать с машинкой. Адреса коворкингов и режим работы можно посмотреть здесь.

Читайте также:

На курсах по работе с трикотажными изделиями можно научиться шить шапку-бини, лонгслив, спортивные брюки, шорты, пижаму и толстовку. Обучение длится два месяца, все материалы и оборудование предоставляются. Курсы подходят для новичков, записаться могут все желающие. Занятия проходят по нескольким адресам:

  • ул. Одесская, 48Б (с 10:00 до 14:00 и с 14:00 до 18:00)
  • ул. Славная, 17 (с 9:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:00)
  • ул. Петра Метальникова, 42 (с 9:00 до 15:00).

Регистрация по ссылке.

Кроме того, Экоцентр проводит мастер-классы по апсайклингу из джинсы. На занятиях научат делать уникальные предметы из ненужных вещей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре организуют бесплатное обучение для родителей детей с ДЦП.

Город Краснодар Экология

Новости

В «Сочи Парке» появятся новые аттракционы за 500 млн рублей
В Краснодаре открылся бесплатный швейный коворкинг и курсы по рукоделию
В Краснодаре появился проект «Киноплесень». На первой встрече участники посмотрят фильм «Беовульф» 1999 года
Краснодарцев приглашают обсудить переломный для СССР этап Великой Отечественной войны
Жизнь улиц. В Краснодаре откроется бесплатная фотовыставка «Пульс города»
Мэрия Краснодара не сможет снести здание в Юбилейном микрорайоне. Оно стоит недостроенным уже почти 20 лет

Лента новостей

Дубайский шоколад в Краснодаре
Вчера, 16:50
Дубайский шоколад в Краснодаре
Где купить оригинальную и недорогую версии вирусной сладости
«Ренессанс русской зимы»
Вчера, 17:26
«Ренессанс русской зимы»
В Краснодаре обещают снег и сугробы до 18 см
«Будем вместе бороться»
Вчера, 13:30
«Будем вместе бороться»
Депутат ЗСК хочет исключить из генплана дорогу у парка «Краснодар» после недовольств жителей

Реклама на сайте