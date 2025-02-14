В Краснодаре открылся бесплатный швейный коворкинг и курсы по рукоделию

Экоцентр «Чистая среда» сообщил, что в Краснодаре появились швейный коворкинг и курсы по работе с трикотажными изделиями. Их можно посетить бесплатно.

В коворкинге можно воспользоваться швейной машинкой, чтобы пришить молнию и сделать мелкий ремонт одежды. Подойдет для тех, кто уже умеет работать с машинкой. Адреса коворкингов и режим работы можно посмотреть здесь.