В Краснодаре открылся бесплатный швейный коворкинг и курсы по рукоделию
Краснодарский экоцентр запустил новое направление в апсайкл-мастерских
Экоцентр «Чистая среда» сообщил, что в Краснодаре появились швейный коворкинг и курсы по работе с трикотажными изделиями. Их можно посетить бесплатно.
В коворкинге можно воспользоваться швейной машинкой, чтобы пришить молнию и сделать мелкий ремонт одежды. Подойдет для тех, кто уже умеет работать с машинкой. Адреса коворкингов и режим работы можно посмотреть здесь.
На курсах по работе с трикотажными изделиями можно научиться шить шапку-бини, лонгслив, спортивные брюки, шорты, пижаму и толстовку. Обучение длится два месяца, все материалы и оборудование предоставляются. Курсы подходят для новичков, записаться могут все желающие. Занятия проходят по нескольким адресам:
- ул. Одесская, 48Б (с 10:00 до 14:00 и с 14:00 до 18:00)
- ул. Славная, 17 (с 9:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:00)
- ул. Петра Метальникова, 42 (с 9:00 до 15:00).
Регистрация по ссылке.
Кроме того, Экоцентр проводит мастер-классы по апсайклингу из джинсы. На занятиях научат делать уникальные предметы из ненужных вещей.
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