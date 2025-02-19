Волонтеры Новороссийска отмыли от мазута птицу с побережья Средиземного моря. Этот вид находится под угрозой исчезновения

«Специалисты «привели в порядок» пернатого, говорят, что он даже «ругался-по птичьи», и теперь готов к дальнейшей реабилитации», — рассказал Георгий Каваносян.

19 февраля эколог Георгий Каваносян сообщил в своем телеграм-канале, что в штабе Новороссийска спасли Левантского буревестника по кличке Буря. Птица занесена в Красный список МСОП.

Эколог отметил, что обычно этот вид гнездится на островах у западного побережья Греции, в Эгейском море и у Принцевых островов в Мраморном море. Также птица встречается у берегов Египта. Во время кочевок в Черном море вид доходит до Крыма и Азовского моря.

«На моей памяти этот вид впервые попал к волонтерам. Раньше такие «Бури» в штабы не заглядывали», — поделился специалист.