Волонтеры Новороссийска отмыли от мазута птицу с побережья Средиземного моря. Этот вид находится под угрозой исчезновения
В Новороссийске отмыли от мазута Левантского буревестника, занесенного в Красный список МСОП
19 февраля эколог Георгий Каваносян сообщил в своем телеграм-канале, что в штабе Новороссийска спасли Левантского буревестника по кличке Буря. Птица занесена в Красный список МСОП.
«Специалисты «привели в порядок» пернатого, говорят, что он даже «ругался-по птичьи», и теперь готов к дальнейшей реабилитации», — рассказал Георгий Каваносян.
В Краснодаре на берегу Кубани заметили розового пеликана:
Эколог отметил, что обычно этот вид гнездится на островах у западного побережья Греции, в Эгейском море и у Принцевых островов в Мраморном море. Также птица встречается у берегов Египта. Во время кочевок в Черном море вид доходит до Крыма и Азовского моря.
«На моей памяти этот вид впервые попал к волонтерам. Раньше такие «Бури» в штабы не заглядывали», — поделился специалист.
Левантский буревестник — птица, которую можно отличить по маленькому и тонкому черному клюву и по черноватой верхней окраске, контрастирующей с белым низом тела. Лапы у нее серо-розовые с темными вкраплениями.
Левантские буревестники тяготеют к открытым морским пространствам, а к берегу приближаются только в период размножения. Они гнездятся колониями и для этого выбирают наклонные стены, скалистые островки и каменистые склоны недалеко от моря. Питаются мелкой рыбой, ракообразными и моллюсками.
Эти птицы моногамны, пары не расстаются несколько лет. Самка высаживает одно яйцо, которое около 50 дней насиживают оба родителя. Птенец остается в гнезде примерно 70 дней.
Красный список МСОП — это список видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения. Его ведет международный союз охраны природы (МСОП) с 1963 года.
Как писали Юга.ру, волонтерам Сочи и Новороссийска не хватает рабочих рук. Из-за смены погоды на побережье появились новые птицы в мазуте.
Все материалы по теме: