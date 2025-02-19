В Майкопе ввели режим экономии воды из-за непогоды в горах
Дебит источников Майкопского водопровода резко снизился до критических отметок
Глава Майкопа Геннадий Митрофанов сообщил в своем телеграм-канале, что с 18 февраля в городе ввели режим экономии воды. Это связано с ухудшением погоды в горах Адыгеи.
Дебит источников Майкопского водопровода за сутки снизился до критических отметок.
Ранее, с 15 февраля, в Майкопе ограничили подачу воды. Ресурс поступал в дома жителей с 6:00 до 9:00 и с 19:00 до 22:00. Власти завили, что для улучшения ситуации с водой этого оказалось недостаточно.
«Для стабилизации водоснабжения были приняты меры, которые на сегодняшний день не дали необходимого результата. В целях недопущения ухудшения ситуации, остановки работы котельных и соцобъектов, принято решение временно отказаться от графика гарантированной подачи воды в водопроводные сети», — отметил Геннадий Митрофанов.
Глава Майкопа уточнил, что воду будут подавать потребителям в зависимости от наполнения резервуаров. Управляющие компании должны обеспечить жителям многоэтажек доступ к питьевой воде на первых этажах или в подвалах. При необходимости горожанам будут подвозить ресурс.
Как писали Юга.ру, на решение проблем с водой в Горячем Ключе уйдет 1,3 млрд рублей за 3 года.