В Майкопе ввели режим экономии воды из-за непогоды в горах

Адыгея

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Дебит источников Майкопского водопровода резко снизился до критических отметок

Глава Майкопа Геннадий Митрофанов сообщил в своем телеграм-канале, что с 18 февраля в городе ввели режим экономии воды. Это связано с ухудшением погоды в горах Адыгеи.

Дебит источников Майкопского водопровода за сутки снизился до критических отметок.

Читайте также:

Ранее, с 15 февраля, в Майкопе ограничили подачу воды. Ресурс поступал в дома жителей с 6:00 до 9:00 и с 19:00 до 22:00. Власти завили, что для улучшения ситуации с водой этого оказалось недостаточно.

«Для стабилизации водоснабжения были приняты меры, которые на сегодняшний день не дали необходимого результата. В целях недопущения ухудшения ситуации, остановки работы котельных и соцобъектов, принято решение временно отказаться от графика гарантированной подачи воды в водопроводные сети», — отметил Геннадий Митрофанов.

Глава Майкопа уточнил, что воду будут подавать потребителям в зависимости от наполнения резервуаров. Управляющие компании должны обеспечить жителям многоэтажек доступ к питьевой воде на первых этажах или в подвалах. При необходимости горожанам будут подвозить ресурс.

Как писали Юга.ру, на решение проблем с водой в Горячем Ключе уйдет 1,3 млрд рублей за 3 года.

Адыгея Водоснабжение горы ЖКХ Майкоп

Новости

«Не является следствием непосредственной атаки». ЕДДС Краснодара заявила, что смс о ракетной и других опасностях не говорят о реальной опасности
Власти Краснодара разрешили строить на территории маслозавода кафе и магазины
Опровержение новости о заявлении адвоката о фабрикации дела против Алексея Бугаева
Морозы до -19 °С. В ближайшие дни в Краснодарском крае будет еще холоднее
Краснодар оказался на 3 месте по проценту нераспроданных квартир в новостройках
В Майкопе ввели режим экономии воды из-за непогоды в горах

Лента новостей

Реклама на сайте