В Майкопе ввели режим экономии воды из-за непогоды в горах

Ранее, с 15 февраля, в Майкопе ограничили подачу воды. Ресурс поступал в дома жителей с 6:00 до 9:00 и с 19:00 до 22:00. Власти завили, что для улучшения ситуации с водой этого оказалось недостаточно.



«Для стабилизации водоснабжения были приняты меры, которые на сегодняшний день не дали необходимого результата. В целях недопущения ухудшения ситуации, остановки работы котельных и соцобъектов, принято решение временно отказаться от графика гарантированной подачи воды в водопроводные сети», — отметил Геннадий Митрофанов.



Глава Майкопа уточнил, что воду будут подавать потребителям в зависимости от наполнения резервуаров. Управляющие компании должны обеспечить жителям многоэтажек доступ к питьевой воде на первых этажах или в подвалах. При необходимости горожанам будут подвозить ресурс.