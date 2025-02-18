Фекальные реки топят цокольные этажи в трех домах Краснодара уже месяц. Жители связывают это с ремонтом коллектора на Московской

Жители трех многоэтажек на улице 40-летия Победы в Краснодаре месяц страдают от фекальных затоплений. При этом им отключают воду

18 февраля в редакцию Юга.ру обратились жители домов, расположенных на улице 40-летия Победы 33/9, 33/10 и 33/11. Они пожаловались, что уже месяц их цокольные этажи затоплены фекальными реками.



«Затоплены офисы, затоплены электрощитовые. По всему дому, по подъездам, по лифтовой шахте стоит вонь. Стены цоколя мокрые. По двору канализационные реки. Откачивать колодцы надо ежедневно и постоянно, и это не помогает», — заявили обеспокоенные краснодарцы.

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Они отметили, что при этом в их домах регулярно отключают воду. За февраль ТСЖ «Заря 33» направило три жалобы в «КраснодарВодоканал», но желаемого результата это не принесло (фотографии писем есть в распоряжении редакции Юга.ру).



Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» отреагировал на ситуацию и сообщил, что «Росводоканал Краснодар» ежедневно откачивает канализационные сети в этом районе из-за частых засоров. В ближайшее время там пообещали провести проверку для выявления возможных повреждений. Когда именно — не уточняется.

© Фото предоставлено жителями домов на улице 40-летия Победы

© Фото предоставлено жителями домов на улице 40-летия Победы

Жители связывают это происшествие с ремонтом коллектора на улице Московской, который стартовал 3 января. Напомним, что сейчас специалисты работают именно на этом участке — от улицы Зиповской до 40-летия Победы. Выполнить этот этап они должны до 24 марта.