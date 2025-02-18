Из старого — новое, из ненужного — полезное. В Краснодаре пройдут бесплатные мастер-классы по апсайклингу из джинсы и трикотажа

Краснодарский экоцентр приглашает на бесплатные занятия по рукоделию (6+)

Экоцентр «Чистая среда» сообщил порталу Юга.ру, что 22 февраля состоятся мастер-классы по рукоделию. В 14:00 начнется занятие по апсайклингу из джинсы. Каждый участник изготовит ловца снов. В 16:00 состоится мастер-класс по апсайклингу из трикотажа. Все желающие создадут браслет в японской технике кумихимо (плетение шнуров).

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«Будем делать из старого — новое, из ненужного — полезное. Мастерицы поделятся секретами, как из хлама сделать классную вещицу», — приглашают организаторы. Участие в мастер-классах бесплатное. Количество мест ограничено, нужна предварительная регистрация.