В Краснодаре пройдет бесплатная выставка Ларисы Блохиной
В Краснодаре покажут работы известной художницы (12+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 16 февраля открытие выставки Ларисы Блохиной Flora. Будет представлено 20 произведений.
Основная тема работ мастера — пейзаж, пространство, образы воды, земли и неба. Стиль — абстракционизм.
В мастерской художников:
Лариса Блохина — российский живописец и график. С 1990 является членом Союза художников России. Ее произведения находятся в собраниях министерства культуры России, художественного музея имени Коваленко (Краснодар), художественного музея Сочи, музея изобразительных искусств Ставрополя, Вологодской картинной галереи, Modem Art Gallery (Германия), академии искусств Чехии имени Масарика, музея-заповедника Костромы.
Выставка будет работать до 9 марта по улице Ишунина, 2. Экспозиция доступна по будням с 12:00 до 20:00. Вход свободный.
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