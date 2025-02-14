В Краснодаре пройдет бесплатная выставка Ларисы Блохиной

Краснодарский край

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  • Картина Ларисы Блохиной © Елена Синеок, Юга.ру
    Картина Ларисы Блохиной © Елена Синеок, Юга.ру

В Краснодаре покажут работы известной художницы (12+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 16 февраля открытие выставки Ларисы Блохиной Flora. Будет представлено 20 произведений.

Основная тема работ мастера — пейзаж, пространство, образы воды, земли и неба. Стиль — абстракционизм.

В мастерской художников:

Лариса Блохина — российский живописец и график. С 1990 является членом Союза художников России. Ее произведения находятся в собраниях министерства культуры России, художественного музея имени Коваленко (Краснодар), художественного музея Сочи, музея изобразительных искусств Ставрополя, Вологодской картинной галереи, Modem Art Gallery (Германия), академии искусств Чехии имени Масарика, музея-заповедника Костромы.

Выставка будет работать до 9 марта по улице Ишунина, 2. Экспозиция доступна по будням с 12:00 до 20:00. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском художественном музее имени Коваленко открылась выставка фотохудожника Дениса Труфанова «Пульс города».

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В Краснодаре пройдет бесплатная выставка Ларисы Блохиной
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