В Краснодаре пройдет бесплатная выставка Ларисы Блохиной

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 16 февраля открытие выставки Ларисы Блохиной Flora. Будет представлено 20 произведений.

Лариса Блохина — российский живописец и график. С 1990 является членом Союза художников России. Ее произведения находятся в собраниях министерства культуры России, художественного музея имени Коваленко (Краснодар), художественного музея Сочи, музея изобразительных искусств Ставрополя, Вологодской картинной галереи, Modem Art Gallery (Германия), академии искусств Чехии имени Масарика, музея-заповедника Костромы.

Выставка будет работать до 9 марта по улице Ишунина, 2. Экспозиция доступна по будням с 12:00 до 20:00. Вход свободный.