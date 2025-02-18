В Абхазии озеро Рица закроют для посещения туристов

Абхазия

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Сочи сейчас» https://t.me/sochinow/19348
    © Скриншот из телеграм-канала «Сочи сейчас» https://t.me/sochinow/19348

В связи с снегопадом в Абхазии закрыли въезд на территорию Рицинского парка

Главный лесничий Рицинского реликтового национального парка Тенгиз Джергения сообщил «Sputnik Абхазия», что с 18 февраля зароют въезд на территорию. Это связано с усилившимся в республике снегопадом.

«Такое решение принято в целях безопасности, так как снег тяжелый и ломает ветки деревьев», — рассказал он.

Зимняя сказка в середине февраля:

По словам Джергения, решение об открытии будут принимать исходя из погодных условий.

Он отметил, что озеро Рица начало покрываться снежным слоем впервые за долгие годы. Есть вероятность, что его поверхность обледенеет.

Рицинский реликтовый национальный парк — охраняемая территория в Гудаутском районе Абхазии. Она была создана для защиты горного озера Рица, а также флоры и фауны в окружающем горном регионе.

Ранее Юга.ру рассказывали о погоде в Краснодарском крае. В начале рабочей недели в регионе прогнозировали снегопады и морозы до -16 °С.

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