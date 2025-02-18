В Абхазии озеро Рица закроют для посещения туристов

В связи с снегопадом в Абхазии закрыли въезд на территорию Рицинского парка

Главный лесничий Рицинского реликтового национального парка Тенгиз Джергения сообщил «Sputnik Абхазия», что с 18 февраля зароют въезд на территорию. Это связано с усилившимся в республике снегопадом.

«Такое решение принято в целях безопасности, так как снег тяжелый и ломает ветки деревьев», — рассказал он.