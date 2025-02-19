Опровержение новости о заявлении адвоката о фабрикации дела против Алексея Бугаева

«Информацию, изложенную в публикации под названием «Адвокат заявила, что полиция сфабриковала дело экс-футболиста сборной РФ и ФК «Краснодар» ради взятки» (https<данные изъяты>), а именно: «Адвокат заявила, что полиция сфабриковала дело экс-футболиста сборной РФ и ФК «Краснодар» ради взятки», «полицейские сфальсифицировали улики против Алексея Багаева, вымогая взятку в 3 млн рублей», « сотрудникам достаточно было чуть-чуть припугнуть его, чтобы он подписал все бумаги, взял в руки сверток с веществом, который он раньше в глаза не видел. Впервые наркотики он увидел в кабинете оперативников, ему просто сказали положить их в передний карман толстовки», «затеяно с целью выбить взятку в размере трех миллионов рублей», «звонили жене, требовали собрать нужную сумму в течение двух дней» считать не соответствующей действительности».

Опровержение опубликовано во исполнение решения Ленинского районного суда г. Краснодара УИД -23RS0031-01-2023-013049-71 по делу № 2-103/25, принятого 16 января 2025 года. Ознакомиться с решением можно здесь.