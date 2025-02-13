Жизнь улиц. В Краснодаре откроется бесплатная фотовыставка «Пульс города»
Можно будет увидеть работы краснодарского фотохудожника Дениса Труфанова (0+)
Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 15 февраля открытие выставки фотохудожника Дениса Труфанова «Пульс города». Будет представлены 20 черно-белых снимков, запечатлевших жизнь улиц кубанской столицы.
«Автор мастерски ловит мгновения: взгляды прохожих, отражения в витринах, игру света и тени. Его работы — это взгляд на город как на живой организм, наполненный энергией и эмоциями. Черно-белая гамма придает снимкам вневременной характер, подчеркивая контрасты и драматизм городской жизни», — рассказали организаторы.
Денис Труфанов родился и вырос в Краснодаре. Фотографией занимается с 2020 года, с 2022-го — член Союза фотохудожников России. Основное направление творчества — стрит-фотография.
Выставка будет работать до 13 марта в музейной кофейне по улице Красной, 11. Вход бесплатный.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 13 февраля открылась персональная выставка Николая Туркова-Собакина «93».