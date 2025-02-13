Жизнь улиц. В Краснодаре откроется бесплатная фотовыставка «Пульс города»

Можно будет увидеть работы краснодарского фотохудожника Дениса Труфанова (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 15 февраля открытие выставки фотохудожника Дениса Труфанова «Пульс города». Будет представлены 20 черно-белых снимков, запечатлевших жизнь улиц кубанской столицы.

«Автор мастерски ловит мгновения: взгляды прохожих, отражения в витринах, игру света и тени. Его работы — это взгляд на город как на живой организм, наполненный энергией и эмоциями. Черно-белая гамма придает снимкам вневременной характер, подчеркивая контрасты и драматизм городской жизни», — рассказали организаторы.