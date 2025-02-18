Три дня тусовок, музыки и спорта. В Архызе пройдет фестиваль «Ритм гор»

В горах Архыза 7-9 марта пройдет ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль (18+)

Музыкальное сообщество Funk and beats анонсировало на 7-9 марта ежегодный фестиваль «Ритм гор». В программе: концерты артистов на главной площади курорта, соревнования по горнолыжному фристайлу в сноупарке и вечеринки. Среди артистов — Blizkey, Ella, SamStasee, Natasha Bai, Errortica, D.A.L.I., Maksimovna.

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Организаторы предусмотрели трансфер из Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Воронежа, Новороссийска, Ставрополя и Минеральных Вод. Подробности уточняйте на сайте фестиваля. «Ритм гор» пройдет в поселке Романтик Зеленчукского района Карачаево-Черкесии.