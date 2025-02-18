Три дня тусовок, музыки и спорта. В Архызе пройдет фестиваль «Ритм гор»
В горах Архыза 7-9 марта пройдет ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль (18+)
Музыкальное сообщество Funk and beats анонсировало на 7-9 марта ежегодный фестиваль «Ритм гор».
В программе: концерты артистов на главной площади курорта, соревнования по горнолыжному фристайлу в сноупарке и вечеринки. Среди артистов — Blizkey, Ella, SamStasee, Natasha Bai, Errortica, D.A.L.I., Maksimovna.
Тысяча свечей, женский стендап, танцы:
Организаторы предусмотрели трансфер из Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Воронежа, Новороссийска, Ставрополя и Минеральных Вод. Подробности уточняйте на сайте фестиваля.
«Ритм гор» пройдет в поселке Романтик Зеленчукского района Карачаево-Черкесии.
Как писали Юга.ру, на территории всесезонного курорта «Архыз» начал курсировать бесплатный трансфер с учетом вечернего катания.