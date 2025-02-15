В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная дизайнеру Александру Маккуину

Краснодарский край

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    © Файл доступен по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В программе две лекции, кинопоказ и дискуссия (18+)

Культурное пространство «Пятница» анонсировало вечеринку «Гениальный бунтарь мира моды», посвященную Александру Маккуину. 

В программе:

  • лекция от историка Алены Дубиковской о становлении личности модельера;
  • лекция от дизайнера Ланы Эннс о смыслах в его легендарных коллекциях и показах;
  • просмотр фильма «МакКуин» на языке оригинала с русскими субтитрами;
  • обсуждение увиденного на экране.

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Александр Маккуин четырежды признавался лучшим британским модельером года. В разное время работал с Givenchy, Gucci, Puma, Samsonite.

Вечеринка состоится 1 марта в 16:00 по адресу улица Тургенева 14/1. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, краснодарский творческий проект «Соображаем на троих» анонсировал на 27 февраля театрализованную лекцию о Масленице.

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В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная дизайнеру Александру Маккуину
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