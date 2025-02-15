В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная дизайнеру Александру Маккуину
В программе две лекции, кинопоказ и дискуссия (18+)
Культурное пространство «Пятница» анонсировало вечеринку «Гениальный бунтарь мира моды», посвященную Александру Маккуину.
В программе:
- лекция от историка Алены Дубиковской о становлении личности модельера;
- лекция от дизайнера Ланы Эннс о смыслах в его легендарных коллекциях и показах;
- просмотр фильма «МакКуин» на языке оригинала с русскими субтитрами;
- обсуждение увиденного на экране.
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Вечеринка состоится 1 марта в 16:00 по адресу улица Тургенева 14/1. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
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