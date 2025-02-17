Штраф 4,5 тыс. рублей за каждый цветок. В лесах Сочи начались «цветочные» патрули

Краснодарский край

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    © User Plantarium для Wikipedia.org

Сочинский национальный парк напомнил о штрафах за сбор первоцветов

13 февраля пресс-служба Сочинского национального парка сообщила, что на курорте начались «цветочные» рейды.

Первый состоялся в Адлерском участковом лесничестве у Ахштырского ущелья. Госинспекторы обошли территорию, где растут первоцветы-краснокнижники, и напомнили посетителям парка, что их нельзя собирать.

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«Срывая цветы, человек уносит с собой семена растения, то есть его потомство. В случае с подснежниками семя несколько лет должно находиться в земле, набирая силу, формируя луковицу. Только после этого, на пятый, а то и десятый год появляется цветок. Если каждый будет рвать растения, то нанесет непоправимый ущерб природе», — объяснили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

В лесах Сочи цветут подснежники, цикламены, морозник и другие краснокнижные виды. Сбор этих растений влечет за собой административное наказание со штрафом 4,5 тыс. рублей за каждый цветок.

Как писали Юга.ру, фермеры Сочи обещают вырастить первую партию российских бананов к концу 2025 года.

горы Растениеводство Сочи цветы Экология

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Штраф 4,5 тыс. рублей за каждый цветок. В лесах Сочи начались «цветочные» патрули
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