В Краснодаре 17 февраля сотни домов останутся без электричества
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества. Узнали, где не будет света
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 17 февраля отключат свет.
Снегопады и морозы до -16 °С:
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:
- Дальняя, 4;
- Крайняя, 18-42;
- Зимняя, 1-13;
- Почтовое отделение, 56;
- Трамвайная, 2;
- Безуленко, 1;
- Дунайская, 50, 54/1;
- 1-я Заречная, 24-54, 27-63;
- Бригадная, 48-58;
- Мичурина, 49-59, 54-56;
- Бершанской, 1, 12-38, 139, 143- 149, 151;
- Демченко, 153-159;
- Карасунская, 124-148, 195-221;
- Гоголя, 1-11;
- Мачуги, 9;
- Почтовая, 25-39;
- Кирова, 1-3, 2-26;
- Кировский переулок, 1-11, 2-16;
- Почтовый переулок, 2-14, 3-9;
- Трамвайная, 74;
- Красных Партизан, 115, 115/1, 117-155, 135, 155;
- Темрюкская, 111-143;
- 1-й Темрюкский проезд, 1-13, 4-14;
- 2-й Темрюкский проезд, 1-13, 2-14;
- Заполярная, 53-63, 87-103, 111-133, 102-116, 118-136;
- Рязанская, 11-15;
- Триумфальная, 1-65;
- Мускатная, 3;
- Кутузова, 50;
- Кузнечная, 158;
- Садовая, 61, 64-96, 67-105;
- Айвазовского, 110, 110/1, 110/2;
- Ставропольская, 230, 232/А , 232/Б;
- Ленина, 73;
- Привокзальная площадь, 1;
- Суворова, 38-48;
- Орджоникидзе, 85, 99;
- Ленина, 84-88, 97, 103-105;
- Мира, 73-77;
- Дальний проезд, 9.
Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 28 февраля.
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