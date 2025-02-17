В Краснодаре 17 февраля сотни домов останутся без электричества

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества. Узнали, где не будет света

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, где в Краснодаре 17 февраля отключат свет.

Снегопады и морозы до -16 °С:

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:

  • Дальняя, 4;
  • Крайняя, 18-42;
  • Зимняя, 1-13;
  • Почтовое отделение, 56;
  • Трамвайная, 2;
  • Безуленко, 1;
  • Дунайская, 50, 54/1;
  • 1-я Заречная, 24-54, 27-63;
  • Бригадная, 48-58;
  • Мичурина, 49-59, 54-56;
  • Бершанской, 1, 12-38, 139, 143- 149, 151;
  • Демченко, 153-159;
  • Карасунская, 124-148, 195-221;
  • Гоголя, 1-11;
  • Мачуги, 9;
  • Почтовая, 25-39;
  • Кирова, 1-3, 2-26;
  • Кировский переулок, 1-11, 2-16;
  • Почтовый переулок, 2-14, 3-9;
  • Трамвайная, 74;
  • Красных Партизан, 115, 115/1, 117-155, 135, 155;
  • Темрюкская, 111-143;
  • 1-й Темрюкский проезд, 1-13, 4-14;
  • 2-й Темрюкский проезд, 1-13, 2-14;
  • Заполярная, 53-63, 87-103, 111-133, 102-116, 118-136;
  • Рязанская, 11-15;
  • Триумфальная, 1-65;
  • Мускатная, 3;
  • Кутузова, 50;
  • Кузнечная, 158;
  • Садовая, 61, 64-96, 67-105;
  • Айвазовского, 110, 110/1, 110/2;
  • Ставропольская, 230, 232/А , 232/Б;
  • Ленина, 73;
  • Привокзальная площадь, 1;
  • Суворова, 38-48;
  • Орджоникидзе, 85, 99;
  • Ленина, 84-88, 97, 103-105;
  • Мира, 73-77;
  • Дальний проезд, 9.

Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 28 февраля.

Как писали Юга.ру, жители Краснодара получили большие счета за отопление за январь.

ЖКХ Краснодар Энергетика

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