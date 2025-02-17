В Краснодаре 17 февраля сотни домов останутся без электричества

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества. Узнали, где не будет света

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил , где в Краснодаре 17 февраля отключат свет.

Снегопады и морозы до -16 °С:

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:

Дальняя, 4;

Крайняя, 18-42;

Зимняя, 1-13;

Почтовое отделение, 56;

Трамвайная, 2;

Безуленко, 1;

Дунайская, 50, 54/1;

1-я Заречная, 24-54, 27-63;

Бригадная, 48-58;

Мичурина, 49-59, 54-56;

Бершанской, 1, 12-38, 139, 143- 149, 151;

Демченко, 153-159;

Карасунская, 124-148, 195-221;

Гоголя, 1-11;

Мачуги, 9;

Почтовая, 25-39;

Кирова, 1-3, 2-26;

Кировский переулок, 1-11, 2-16;

Почтовый переулок, 2-14, 3-9;

Трамвайная, 74;

Красных Партизан, 115, 115/1, 117-155, 135, 155;

Темрюкская, 111-143;

1-й Темрюкский проезд, 1-13, 4-14;

2-й Темрюкский проезд, 1-13, 2-14;

Заполярная, 53-63, 87-103, 111-133, 102-116, 118-136;

Рязанская, 11-15;

Триумфальная, 1-65;

Мускатная, 3;

Кутузова, 50;

Кузнечная, 158;

Садовая, 61, 64-96, 67-105;

Айвазовского, 110, 110/1, 110/2;

Ставропольская, 230, 232/А , 232/Б;

Ленина, 73;

Привокзальная площадь, 1;

Суворова, 38-48;

Орджоникидзе, 85, 99;

Ленина, 84-88, 97, 103-105;

Мира, 73-77;

Дальний проезд, 9.

Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 28 февраля.