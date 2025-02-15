В Ростовской области четырехлетняя Эвелина Тимченко нуждается в лечении и кресле-коляске. Как ей помочь?

Эвелина родилась здоровой, до полутора лет нормально развивалась и была очень активной. Потом она тяжело заболела коронавирусом. Три недели девочка провела в реанимации, две из них — на аппарате ИВЛ. Эвелина перенесла клиническую смерть, врачи вводили ее в медикаментозную кому.



После этого девочка утратила все навыки, еду получала через зонд, долго ни на что не реагировала. Три месяца ее выхаживали в больницах, а после выписки началась реабилитация.



Состояние Эвелины постепенно улучшается: она уже ест перетертую пищу, смеется, узнает близких, начала двигать ногами, произносит разные звуки. Но девочка не встает, по квартире ее носят на руках, она подросла, и это стало тяжело.



В связи с этим врачи подобрали Эвелине подходящую кресло-коляску для дома. Также ей необходимо продолжать лечение.



«Эвелина тяжело переболела коронавирусной инфекцией, что привело к поражению центральной нервной системы. Девочка утратила почти все навыки: не говорит, не сидит, не стоит. Эвелина нуждается в длительной реабилитации. Кроме того, дома ей требуется специальное кресло-коляска с дополнительными опциями и возможностью регулировки уровня спинки и сиденья — модель, специально разработанная для детей с поражением центральной нервной системы», — рассказала невролог центра здоровья в Таганроге Людмила Чёрикова.



В семье Тимченко работает только папа. Мама ухаживает за дочкой дома. Им сложно самостоятельно собрать средства на лечение и кресло, а денег от государства хватит лишь на частичную оплату. Всего требуется 587 632 рубля .



Как помочь Эвелине?

отправить пожертвование с банковской карты на сайте;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Эвелины Тимченко);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «РУСФОНД»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Эвелины Тимченко. Без НДС.