В Ростовской области четырехлетняя Эвелина Тимченко нуждается в лечении и кресле-коляске. Как ей помочь?

Ростовская область

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

«Русфонд» начал сбор средств девочке из Таганрога на курсовое лечение и специальное кресло-коляску

Эвелина родилась здоровой, до полутора лет нормально развивалась и была очень активной. Потом она тяжело заболела коронавирусом. Три недели девочка провела в реанимации, две из них — на аппарате ИВЛ. Эвелина перенесла клиническую смерть, врачи вводили ее в медикаментозную кому.

После этого девочка утратила все навыки, еду получала через зонд, долго ни на что не реагировала. Три месяца ее выхаживали в больницах, а после выписки началась реабилитация.

Состояние Эвелины постепенно улучшается: она уже ест перетертую пищу, смеется, узнает близких, начала двигать ногами, произносит разные звуки. Но девочка не встает, по квартире ее носят на руках, она подросла, и это стало тяжело.

В связи с этим врачи подобрали Эвелине подходящую кресло-коляску для дома. Также ей необходимо продолжать лечение.

«Эвелина тяжело переболела коронавирусной инфекцией, что привело к поражению центральной нервной системы. Девочка утратила почти все навыки: не говорит, не сидит, не стоит. Эвелина нуждается в длительной реабилитации. Кроме того, дома ей требуется специальное кресло-коляска с дополнительными опциями и возможностью регулировки уровня спинки и сиденья — модель, специально разработанная для детей с поражением центральной нервной системы», — рассказала невролог центра здоровья в Таганроге Людмила Чёрикова.

В семье Тимченко работает только папа. Мама ухаживает за дочкой дома. Им сложно самостоятельно собрать средства на лечение и кресло, а денег от государства хватит лишь на частичную оплату. Всего требуется 587 632 рубля.

Как помочь Эвелине?

  • отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Эвелины Тимченко);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «РУСФОНД»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Эвелины Тимченко. Без НДС.

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В Ростовской области четырехлетняя Эвелина Тимченко нуждается в лечении и кресле-коляске. Как ей помочь?
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