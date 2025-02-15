В России работодатели могут начать проверять сотрудников на долги по алиментам

14 февраля директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов сообщил ТАСС, что российских работодателей могут обязать проверять своих сотрудников в новом реестре по алиментам. Они будут удерживать часть зарплаты должников для перечисления детям. «Впоследствии мы полагаем, что цели формирования реестра будут расширены — с информационного он должен стать регулирующим. Лица, которые включены в него, будут ограничены в получении определенных государственных услуг и преимуществ», — рассказал глава ФССП.

Новый реестр алиментщиков появится в России 24 мая. Аристов отметил, что там можно будет найти информацию о должниках, которые находятся в розыске или привлечены к административной и уголовной ответственностям за неуплату алиментов. В него могут попасть около 188 тыс. человек.



В 2024 году за неуплату алиментов к административной ответственности привлекли около 120 тыс. должников, а к уголовной — 68 тыс.



По словам директора ФССП, ведомство также рассматривает возможность «обязательного взаимодействия с реестром кредитных организаций, например, при выдаче кредитов».



«Реестр неплательщиков алиментов также будет носить социально-стимулирующий характер, побуждающий граждан исключить репутационные потери и неблагоприятные последствия, связанные с социально-деловой и финансовой активностью», — заявил Аристов.