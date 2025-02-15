В России работодатели могут начать проверять сотрудников на долги по алиментам

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

У должников будут удерживать часть зарплаты

14 февраля директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов сообщил ТАСС, что российских работодателей могут обязать проверять своих сотрудников в новом реестре по алиментам. Они будут удерживать часть зарплаты должников для перечисления детям.  

«Впоследствии мы полагаем, что цели формирования реестра будут расширены — с информационного он должен стать регулирующим. Лица, которые включены в него, будут ограничены в получении определенных государственных услуг и преимуществ», — рассказал глава ФССП.

«Когда они догадаются, что проблема не в женщинах?»:

Новый реестр алиментщиков появится в России 24 мая. Аристов отметил, что там можно будет найти информацию о должниках, которые находятся в розыске или привлечены к административной и уголовной ответственностям за неуплату алиментов. В него могут попасть около 188 тыс. человек.

В 2024 году за неуплату алиментов к административной ответственности привлекли около 120 тыс. должников, а к уголовной — 68 тыс.

По словам директора ФССП, ведомство также рассматривает возможность «обязательного взаимодействия с реестром кредитных организаций, например, при выдаче кредитов».

«Реестр неплательщиков алиментов также будет носить социально-стимулирующий характер, побуждающий граждан исключить репутационные потери и неблагоприятные последствия, связанные с социально-деловой и финансовой активностью», — заявил Аристов.

Как писали Юга.ру, в Чечне родителям 180 мальчиков, названным в честь героев республики, выплатили по полмиллиона рублей.

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