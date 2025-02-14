Снежные выходные. Узнали, какая погода будет в Краснодарском крае в ближайшие дни

В Краснодарском крае в эти выходные синоптики прогнозируют снег, мороз и гололед

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 15-16 февраля ухудшится погода. В регионе прогнозируют дождь, переходящий в снег и мокрый снег, который будет налипать на провода и деревья.



На дорогах возможны гололед, метель, снежные заносы, ухудшение видимости. Порывы ветра 15 февраля могут достигать 22-27 м/с. Сложные погодные условия ожидаются в горах и на горных перевалах.

Днем 16 февраля осадки будут менее интенсивными, а ветер ослабнет до 3-8 м/с. Однако сохранятся снег, гололед и изморозь. На реках Кубани будет образовываться лед.