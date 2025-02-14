Снежные выходные. Узнали, какая погода будет в Краснодарском крае в ближайшие дни
В Краснодарском крае в эти выходные синоптики прогнозируют снег, мороз и гололед
Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 15-16 февраля ухудшится погода. В регионе прогнозируют дождь, переходящий в снег и мокрый снег, который будет налипать на провода и деревья.
На дорогах возможны гололед, метель, снежные заносы, ухудшение видимости. Порывы ветра 15 февраля могут достигать 22-27 м/с. Сложные погодные условия ожидаются в горах и на горных перевалах.
Днем 16 февраля осадки будут менее интенсивными, а ветер ослабнет до 3-8 м/с. Однако сохранятся снег, гололед и изморозь. На реках Кубани будет образовываться лед.
«Ренессанс русской зимы»:
В выходные температура воздуха в регионе будет колебаться с амплитудой в 8-13 °С. 15 февраля ночные морозы ослабнут до -4 °С. Днем потеплеет до 10 °С, а в южной половине края — до 13 °С.
16 февраля температура воздуха резко понизится. Ночью и утром — от -2 °С до -7 °С, местами — до -13 °С. Днем — от -5 °С до 0 °С.
В Краснодаре в субботу, 15 февраля, днем воздух прогреется до 10 °С. А в воскресенье, 16 февраля, столбик термометра не поднимется выше 1 °С.
Как писали Юга.ру, синоптик показал, где в Краснодарском крае ударили самые сильные морозы. Причиной стал антициклон-гигант.