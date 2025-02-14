Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Кончится лето» c Юрой Борисовым

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Кончится лето» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кинокомпания ВОЛЬГА»
    Кадр из трейлера к фильму «Кончится лето» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кинокомпания ВОЛЬГА»

В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 17 февраля пройдет спецпоказ триллера, снятого по мотивам реальной истории (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 15 февраля показ фильма «Кончится лето». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Освободившись из тюремного заключения, 27-летний Кеша возвращается в родной якутский поселок. Он устраивается работать в золотодобывающую компанию. Парня подставляют, и он теряет место. Оставшись без средств и перспектив, Кеша решает отомстить обидчикам, похитив золото.

В Краснодаре появился проект «Киноплесень»:

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Напомним, Юра Борисов номинировался на «Золотой глобус» как лучший актер второго плана за игру в фильме «Анора» Шона Бейкера, но проиграл Кирану Калкину.

Кроме того, Борисова выдвинули на получение премии «Оскар». Церемония вручения награды состоится 3 марта. Его конкурентами стали все тот же Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино покажут два фильма с Юрой Борисовым.

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