Авито Спецтехника и «КАМАЗ-мастер» объединились для продвижения отечественного коммерческого транспорта

Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы Авито
    © Фото пресс-службы Авито

Авито Спецтехника и команда «КАМАЗ-мастер» заключили соглашение о сотрудничестве для поддержки отечественных производителей коммерческого транспорта

Важной составляющей партнерства станет развитие спецпроектов для пользователей Авито, например, серия эксклюзивных мероприятий с участием пилотов «КАМАЗ-мастер».

Команда также поучаствует в мероприятии Авито «Дело спецтехники», где ключевые игроки рынка коммерческого транспорта обсудят развитие индустрии. Авито Спецтехника будет присутствовать и на специализированных выставках, где представлена команда «КАМАЗ-мастер».

Автомобили команды «КАМАЗ-мастер» и технического сопровождения забрендируют символикой Авито Спецтехники. Машины появится на всех этапах ралли «Шелковый путь».

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«Партнерство с командой «КАМАЗ-мастер» — это значимый шаг для Авито Спецтехники. Мы становимся первой онлайн-платформой для покупки, продажи и аренды коммерческого транспорта и спецтехники, которая выстраивает с ведущим отечественным производителем подобное сотрудничество. Наше взаимодействие открывает новые возможности для развития бизнеса, обмена опытом и улучшения всей отрасли в целом. Партнерство подчеркивает стремление обеих компаний к развитию отечественного автомобильного рынка и укреплению позиций российских производителей спецтехники», — отметил руководитель направления «Спецтехника» в Авито Тимур Осипов.

«В бизнесе как в спорте: нужно быстро принимать правильные решения. Здесь мы сразу почувствовали близость подходов с командой Авито Спецтехника. Современная бизнес-платформа, гибкость в принятии решений, ориентированность на клиента — инструменты рынка, очень необходимые для развития отечественного автопрома. Мы рады быть полезными нашему партнеру. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Вместе к новым победам, и в предпринимательстве, и в спорте!», — добавил руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев.

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