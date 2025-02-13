По итогам 2024 года Уралсиб вошел в топ-10 ипотечных банков
Уралсиб вошел в десятку рейтинга по размеру ипотечного портфеля по итогам 2024 года
13 февраля пресс-служба Уралсиба сообщила, что, согласно исследованию «Русипотеки», по итогам 2024 года банк занял 13 место в рейтинге по объемам выданной ипотеки.
Также Уралсиб вошел в топ-10 банков (9 место) по кредитованию на первичном рынке.
За 2024 год банк увеличил ипотечный портфель с 131,4 млрд рублей (на 1 января 2024 года) до 138,3 млрд рублей (на 1 января 2025 года). В прошлом году Уралсиб выдал 23,5 млрд рублей ипотеки, из них 18,1 млрд рублей — на покупку жилья на первичном рынке.
В этот период основной рост произошел за счет кредитования по госпрограммам — «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из предложений Уралсиба наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.
Ознакомиться с ипотечными программами и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.
Как писали Юга.ру, Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса в 1,3 раза за 2024 год.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)