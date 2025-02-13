«Ренессанс русской зимы». В Краснодаре обещают снег и сугробы до 18 см

Краснодарский край

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  • © фото Андрея Малёваного
    © фото Андрея Малёваного

В Краснодаре на смену дождей придут снегопады

13 февраля центр погоды «Фобос» сообщил, что в Краснодарском крае в субботу, 15 февраля, ожидаются ливни. Однако уже в воскресенье, 16 февраля, в регион прорвется арктический воздух, и дожди сменятся снегопадами. В Краснодаре высота сугробов достигнет 18 см.

«Поля фронтальной облачности протянутся от отрогов Полярного Урала до побережья Черного моря. Вместе с облаками этот вихрь несет холодные воздушные массы, поэтому в большинстве районов будет сыпать снег. Так что нас ждет настоящий ренессанс русской зимы», — рассказали метеорологи.

Отметим, что Краснодарский ЦГМС пока не предупреждал о непогоде. По данным синоптиков, днем 13 февраля температура воздуха в Краснодаре — 3-5 °С. В субботу воздух может прогреться до 9 °С.

Синоптик показал, где в Краснодарском крае ударили самые сильные морозы:

Однако власти Краснодара уже отреагировали на прогноз. В мэрии заявили, что все городские службы перевели в круглосуточный режим работы. Для откачки воды подготовили 25 единиц техники и пять вакуумных машин, для обработки от снега и льда — 42 комбинированные машины. 

Напомним, что ранее синоптики обещали, что зима в Краснодаре будет теплая, но снежная. Однако за два месяца зимы в городе не было обильных осадков. Последний раз снег шел 13 января, но быстро таял, не успев лечь на землю.

Как писали Юга.ру, из-за теплой зимы Краснодарскому краю в 2025 году угрожает нашествие саранчи.

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