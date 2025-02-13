Штрафы системы «Платон» хотят увеличить до 20 тыс. рублей. В Краснодаре прошел митинг перевозчиков

Депутаты хотят увеличить штрафы «Платон» в четыре раза. При этом перевозчики массово жалуются на сбои системы

12 февраля Госдума приняла в I чтении законопроект об увеличение штрафа до 20 тыс. рублей за неуплату проезда большегрузов по системе «Платон». Сейчас сумма штрафа составляет 5 тыс. рублей. При этом штраф в двойном размере за повторное нарушение предлагается отменить. В пояснительной записке документа говорится, что ранее дальнобойщикам было выгоднее платить штраф, чем проезд по трассе. В 2024 году число таких случаев выросло на 64%. Федеральный бюджет теряет от неуплаты «Платона» «миллиарды рублей в год».

«Платон» — система взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Бортовое устройство за счет спутниковой связи отслеживает передвижение автомобиля, маршрут, время в пути, скорость и другие параметры.



Перевозчики платят за ущерб, который большегрузы наносят дорогам. На полученные средства государство ремонтирует трассы.

Ранее Юга.ру писали, что перевозчики Краснодарского края пожаловались на незаконные штрафы на трассах. По их словам, система для большегрузов «Платон» работает некорректно из-за ПВО и средств радиозащиты Минобороны. Транспортные компании получают десятки постановлений и вынуждены закрываться. Они требуют отменить систему «Платон» до конца СВО.

«Это закончится разорением транспортных компаний»: Что перевозчики говорят о штрафах системы «Платон» в Краснодарском крае и Ростовской области

9 февраля в Краснодаре прошел митинг грузоперевозчиков. На него приехали представители всего юга России, а также Ульяновской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Марий Эл. Депутат краснодарской гордумы Александр Сафронов сообщил, что на встрече перевозчики записали коллективное обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации и отменить несправедливые штрафы. 12 февраля Сафронов добавил, что также они собрали почти тысячу подписей и отправили обращение в Госдуму.