Мэрия Краснодара не сможет снести здание в Юбилейном микрорайоне. Оно стоит недостроенным уже почти 20 лет

Краснодарский край

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  • © Фото Валерии Дульской
    © Фото Валерии Дульской

Мэрия Краснодара собиралась снести здание, в котором Евгений Первышов обещал открыть детский центр

13 февраля Арбитражный суд Краснодарского края отказал мэрии кубанской столицы в сносе здания на улице 70-летия Октября, 3/2 в Юбилейном микрорайоне. Городские власти также требовали, чтобы дом сняли с кадастрового учета и исключили право собственности Шогакат Степанян из ЕГРН.

Трехэтажное здание площадью 460,3 кв. метра рядом с центральным входом в Рождественский парк возвели в 2006 году. До 2017-го за домом кто-то следил — фасад обновляли, окна были целыми.

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Затем здание забросили. Сейчас в окнах нет стекол, а на стенах внутри и снаружи красуются граффити.

В 2018 году бывший мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что администрация собирается выкупить дом у собственника и открыть в нем детско-юношеский центр. Вопрос должны были решить в 2019 году, но этого не произошло.

Позже в мэрии заявили, что здание построили без разрешительных документов. В 2021 году администрация подала иск к собственнику с требованием снести дом.

В 2022 году здание прошло строительно-техническую экспертизу. Эксперты нашли несоответствия градостроительным нормам, но при этом заключили, что объект соответствует техническим характеристикам, содержащимся в паспорте.

В итоге суд пришел к выводу, что спорный объект не создает угрозу жизни и здоровью граждан, а также не нарушает права и законные интересы третьих лиц. А значит сносу не подлежит.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара показали, как будет выглядеть Западный обход с новой дорогой и трамвайной веткой.

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