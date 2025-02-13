Ставропольские ученые создали моющее средство из отходов молочного производства
Новый очищающий состав создали из наночастиц серебра и минерализата молочной сыворотки
10 февраля пресс-служба ставропольского Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) сообщила, что ученые вуза вместе со специалистами из Германии, Саудовской Аравии, Йемена и Казахстана создали моющее средство, которое назвали «молочной белизной». В его составе наночастицы серебра и минерализат молочной сыворотки.
Кандидат технических наук Анастасия Блинова заявила, что новинка не вредит металлическому оборудованию, как, например, средства на основе щелочей. При этом «белизна» может бороться с отложениями из жиров, протеинов и минералов на охладителях.
Читайте также:
Новинка может быть полезна для очистки технологического оборудования в пищевой промышленности. Кандидат технических наук Анастасия Блинова заявила, что «белизна» не повреждает металл, как, например, средства на основе щелочей, и при этом эффективно борется с отложениями из жиров, протеинов и минералов. Новое средство не нужно смывать, его использование упростит и удешевит производственный процесс.
«Возможное воздействие на живые организмы проверено в лабораторных условиях на крысах. Исследования показали, что оно в 300 раз менее ядовито, чем витамин С. Эксперимент доказал, что применение данного моюще-дезинфицирующего средства позволит отказаться от использования воды для мойки оборудования, что, в свою очередь, сократит расходы и повысит рентабельность молочной промышленности», — рассказали в СКФУ.
Как писали Юга.ру, ученые из Ростовской области научились делать бетон из кофейной гущи.