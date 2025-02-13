Ставропольские ученые создали моющее средство из отходов молочного производства

10 февраля пресс-служба ставропольского Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) сообщила, что ученые вуза вместе со специалистами из Германии, Саудовской Аравии, Йемена и Казахстана создали моющее средство, которое назвали «молочной белизной». В его составе наночастицы серебра и минерализат молочной сыворотки.

Кандидат технических наук Анастасия Блинова заявила, что новинка не вредит металлическому оборудованию, как, например, средства на основе щелочей. При этом «белизна» может бороться с отложениями из жиров, протеинов и минералов на охладителях.