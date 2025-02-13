Ставропольские ученые создали моющее средство из отходов молочного производства

Ставропольский край

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  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Новый очищающий состав создали из наночастиц серебра и минерализата молочной сыворотки

10 февраля пресс-служба ставропольского Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) сообщила, что ученые вуза вместе со специалистами из Германии, Саудовской Аравии, Йемена и Казахстана создали моющее средство, которое назвали «молочной белизной». В его составе наночастицы серебра и минерализат молочной сыворотки.

Кандидат технических наук Анастасия Блинова заявила, что новинка не вредит металлическому оборудованию, как, например, средства на основе щелочей. При этом «белизна» может бороться с отложениями из жиров, протеинов и минералов на охладителях.

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Новинка может быть полезна для очистки технологического оборудования в пищевой промышленности. Кандидат технических наук Анастасия Блинова заявила, что «белизна» не повреждает металл, как, например, средства на основе щелочей, и при этом эффективно борется с отложениями из жиров, протеинов и минералов. Новое средство не нужно смывать, его использование упростит и удешевит производственный процесс.

«Возможное воздействие на живые организмы проверено в лабораторных условиях на крысах. Исследования показали, что оно в 300 раз менее ядовито, чем витамин С. Эксперимент доказал, что применение данного моюще-дезинфицирующего средства позволит отказаться от использования воды для мойки оборудования, что, в свою очередь, сократит расходы и повысит рентабельность молочной промышленности», — рассказали в СКФУ.

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